Gantz reconoce que hay "posibilidad de avanzar" hacia un acuerdo con Hamás para la liberación de rehenes

El líder opositor israelí y miembro del gabinete de guerra, Benny Gantz, ha reconocido este miércoles que en los últimos días las autoridades israelíes han recibido "señales" que indican que hay "posibilidad de avanzar" hacia un nuevo acuerdo con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para la liberación de rehenes. "Hay intentos estos días de promover un nuevo esquema, y hay señales iniciales que indican la posibilidad de avanzar. No dejaremos de buscar el camino y no perderemos ninguna oportunidad para traerlos de vuelta a casa", ha manifestado el otrora ministro de Defensa israelí durante una rueda de prensa en Tel Aviv recogida por Kan. El primer ministro Benjamin Netanyahu se opuso la semana pasada a enviar una delegación para una nueva ronda de negociaciones en la capital de Egipto, El Cairo, para la liberación de rehenes. Esta decisión generó malestar en Gantz y otros miembros del gabinete de guerra establecido tras los ataques de Hamás del 7 de octubre. Por otro lado, Gantz ha recalcado que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) pondrán en marcha una nueva ofensiva sobre la ciudad de Rafá --ubicada en el sur de la Franja de Gaza y hogar de 1,3 millones de palestinos-- una vez que se confirme la evacuación de la población local, previsiblemente hacia el norte del enclave. "Estamos ante una operación en Rafá que comenzará después de que la población sea evacuada de la zona. La importancia de la purificación de Rafá es la capacidad de dañar a las fuerzas de Hamás que operan allí y la necesidad de demarcar la Franja de Gaza", ha manifestado el presidente del partido Unidad Nacional. El primer ministro Netanyahu informó a comienzos de febrero de que había dado la orden al Ejército de preparar el terreno para la evacuación de la población de Rafá como antesala a una campaña militar sobre una de las pocas ciudades palestinas en las que aún no habían operado las fuerzas israelíes. ATAQUES TAMBIÉN EN RAMADÁN Por otro lado, Gantz ha advertido de que si no se concreta una plan para el retorno de los rehenes antes del mes de Ramadán --este año se celebrado a partir del 10 de marzo--, las Fuerzas Armadas israelíes operarán en la Franja de Gaza también durante estas fechas de festividad para los musulmanes. "Si no hay un plan de rehenes, actuaremos también durante el Ramadán (...) En cualquier situación, seguiremos luchando con la intensidad necesaria hasta eliminar la amenaza de Hamás", ha recalcado. Respecto a las celebraciones de Ramadán y las recientes declaraciones del ministro de Seguridad Nacional, Itamar Ben Gvir, quien ha abogado por restringir el acceso a la Explanada de las Mezquitas durante estas fechas, Gantz ha señalado que el gabinete de guerra se opone a tal extremo. De acuerdo con Gantz, en contraposición al propio Netanyahu, el gabinete de guerra tan solo está considerando la posibilidad de prohibir el acceso a individuos específicos que supongan una amenaza para la seguridad. Finalmente, el ministro del gabinete de guerra ha adelantado que las autoridades israelíes están "examinando una serie de opciones" para que la ayuda humanitaria entregada a la Franja de Gaza sea transferida a través de "una administración internacional de países árabes moderados con el apoyo de Estados Unidos". "Actualmente estamos promoviendo planes pilotos de transferencia de ayuda a través de entidades, organizaciones y países de tal manera que se garantice que Hamás no se apodere de ella. Nuestro objetivo y el objetivo de los países donantes es el mismo: ayudar a los residentes y no a los terroristas", ha zanjado.