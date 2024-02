Eurovisión baraja descalificar a Israel porque la letra de su canción "es política", según un medio israelí

La Unión Europea de Radiodifusión (UER) podría descalificar a Israel del festival de Eurovisión 2024 que se celebrará el próximo mes de mayo en Malmö (Suecia) al considerar que la letra de su canción "es política". Según ha informado el medio israelí Yedioth Ahronoth, Israel no tiene intención de cambiar la letra ni la canción aunque eso suponga su descalificación del certamen europeo. En concreto, la Unión Europea de Radiodifusión podría rechazar la canción 'October Rain' de Aden Golan por contener la letra mensajes políticos. Ante esta situación, el consejo de la corporación israelí se reunión de urgencia este martes y decidió no cambiar la letra ni la canción, "incluso a costa de que Israel no participe en Eurovisión este año". No obstante, hace una semana los organizadores del Festival de Eurovisión anunciaron que no descalificarían a Israel del concurso por la guerra contra Hamás, como hicieron con Rusia después de su invasión de Ucrania en 2022. "Las comparaciones entre guerra y conflicto son complejas y, como organización de medios apolíticos, no nos corresponde hacerlas. Un evento musical apolítico no es una competencia entre gobiernos", dijo en una entrevista el director general de la UER, Noel Koren.