En el Líbano, hay vidas y sueños que penden de las decisiones sobre los fondos de la UNRWA

Noemí Jabois y Ana María Guzelian

Beirut, 21 feb (EFE).- Junto a otra decena de pacientes, Mahmoud aguarda su turno para tratar un serio problema dental en una clínica de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) en Beirut, la misma donde su hijo fue vacunado la víspera y donde su mujer fue atendida durante el embarazo.

Cuando alguno de sus seis hijos de entre 2 y 13 años se pone enfermo, el hombre acude a este centro en el campo de refugiados de Mar Elias, ahora amenazado por las suspensiones de fondos a la UNRWA después de que Israel acusara a algunos trabajadores de participar en los ataques de Hamás el 7 de octubre.

"Vivimos dependiendo de Dios y de la UNRWA, si corta su sanidad o sus servicios financieros estaremos perdidos y será devastador (...) No es por mi vida, es por la vida de mis hijos, que se quedarán en la calle y yo honestamente estaré mendigando", lamentó a EFE Mahmoud, de 39 años.

En el Líbano, donde hay unos 250.000 refugiados palestinos, la agencia de la ONU solo podrá seguir ayudando hasta finales de marzo si no se levantan las suspensiones, por lo que el padre ya se plantea los peores escenarios para seguir apoyando a sus tres niños y tres niñas.

"Venderé chicles y robaré si tengo que hacerlo. Si la UNRWA cierra, tengo que alimentar a mis hijos, mis hijos son lo primero para mí después de Dios", zanjó el refugiado.

Tras dejar Palestina, la familia de Mahmoud se había asentado en el campamento de Yarmouk a las afueras de Damasco, pero tuvieron que huir de nuevo debido a los combates que estallaron en él durante la guerra civil iniciada en Siria en 2011 y la posterior entrada del grupo yihadista Estado Islámico (EI).

Pide que a sus desplazamientos forzosos no se sume ahora una nueva agonía, mientras apela a los donantes de la UNRWA a que les sigan apoyando "por el bien de los niños y los ancianos".

"¿Qué tenemos que ver nosotros con las guerras? Somos población civil, aquí todos estamos a las puertas del cielo. Solo queremos seguridad, solo somos una población que quiere vivir", sentencia el refugiado, sentado en una de las consultas de Mar Elias.

Cada día, pasan por esta clínica entre 75 y 100 pacientes con enfermedades crónicas como diabetes, hipertensión o problemas cardíacos; además de embarazadas, niños que necesitan ser vacunados y enfermos aquejados de dolencias comunes como diarrea o gripe.

El médico encargado, Hassan Mohammad Saleh, explica que el centro supone la "única manera" que tienen de recibir atención médica entre 5.000 y 6.000 personas.

"La frecuencia de los pacientes a la clínica indica la necesidad, porque antes se autofinanciaban. Pero con la crisis económica del Líbano, el desplome de la libra libanesa, tuvieron que regresar al servicio de la UNRWA", indica a EFE el doctor palestino, en perfecto español.

A la grave depresión en marcha en el Líbano desde hace más de cuatro años, se suma que aquí los palestinos están vetados en 39 profesiones sindicadas y tampoco pueden trabajar en el sector público.

Ali Mshefi, de 48 años, ha acudido a la clínica para una consulta de seguimiento, y afirma que, al igual que "todos los palestinos", también van a ella su mujer, su anciana madre y sus dos hijos.

Sin embargo, al refugiado también le preocupa qué será de la educación de su niño y su niña si la UNRWA suspende sus servicios, pues ambos estudian en uno de los más de 60 colegios que la organización tiene en el país.

"Fuera, las matrículas más pequeñas son extremadamente caras. Siento que esto es lo que quiere Israel, pararlo para que la población palestina no tenga una educación ni reciba servicios sanitarios no solo en Palestina, sino que lo combaten incluso fuera", consideró Ali.

A escasos metros del centro médico, decenas de niños juegan en el patio de una de las escuelas de la agencia de las Naciones Unidas.

El colegio de Mar Elias lleva abierto unos 70 años, desde que se produjeron los primeros desplazamientos de palestinos, y en la actualidad acoge a cerca de 280 estudiantes de ocho cursos diferentes, dice a EFE la profesora Rita al Kassir, empleada de la UNRWA desde hace casi tres décadas.

Una de las alumnas del centro es Tala Fares, quien ha estudiado aquí desde pequeña y quien, a sus 13 años, sueña con convertirse en abogada.

"Si me convierto en abogada no pararé con un solo lugar, me desarrollaré y haré un máster. Me encantaría ser abogada, porque tengo una personalidad fuerte, se cómo hablar y este es uno de mis sueños", relató a EFE, probablemente sin saber que sus anhelos penden ahora de un hilo. EFE

