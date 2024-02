El padre Ángel da un consejo a Isabel Pantoja ante su cita clave con el Papa Francisco

Isabel Pantoja tiene una cita, sin fecha todavía, que cambiará su vida para siempre y que espera con mucha ilusión. Un encuentro muy especial que tendría que haberse producido el año pasado pero que la cantante ha ido posponiendo por motivos de salud primero, y porque está centrada en su gira 50 aniversario, con la que está recorriendo gran parte de nuestro país. El otro protagonista de la cita que hará tan feliz a Isabel, y que le traerá la ansiada paz, no es otro que el Papa Francisco, con el que la viuda de Paquirri tiene una audiencia aprobada desde hace tiempo, y cuya fecha fijará próximamente. Así lo ha contado Antonio Rossi en 'Vamos a ver', asegurando que desde el Vaticano se estaría esperando a que sea ella la que elija el día en el que se produzca su cara a cara con el sumo pontífice. Un encuentro que a Pantoja le hace una especial ilusión y del que por el momento se desconoce tanto la fecha como la duración del mismo, estando en el aire si la artista podrá conversar un rato con el Papa Francisco o si por el contrario será una 'cita' exprés de apenas unos segundos como tantas otras que mantiene a diario el Santo Padre. Un encuentro sobre el que ahora se pronuncia el sacerdote más popular y mediático de nuestro país, el Padre Ángel, que no ha dudado en dar un consejo a la tonadillera sobre cómo afrontar esta reunión tan especial. "El Papa recibe a todos. Es una estampa bonita, no solo con Isabel, sino con cualquiera. Antes estuvo con los sin techo, con los sin hogar... este Papa está con todos, y no me impacta que reciba a Isabel porque recibe a unos y a otros. Ha recibido a todos los presidentes, es mediador entre los hombres y Dios, y le encanta conocer a todo el mundo, poner los pies en la tierra" asegura. Sobre qué se va a encontrar Pantoja, el Padre Ángel desvela que el Papa Francisco "es un cura de barrio, de pueblo, un cura de esos que yo conocí cuando era niño. Sabe dialogar, cuando estás con él te da pie a poder hablar. Es el Papa que necesitábamos en estos tiempos de la Iglesia, una persona cercana". Por eso, aconseja a la cantante de 'Se me enamora el alma" que vaya "tranquila" porque va a encontrar "una persona extraordinaria". "Que siga pensando que Dios nos ayuda mucho, que siga rezando. Seguro que le va a consolar y a dar mucha fuerza. Y sin duda el Papa le va a decir que busque la paz, que la encontrará. Le va a dar los mejores consejos, quién mejor" asegura.