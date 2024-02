El Gobierno de Argentina estudia medidas contra el sindicato de trenes por el paro de este miércoles

El Gobierno de Argentina ha señalado que ya está estudiando la aplicación de medidas "pertinentes" para que el paro de trenes de este miércoles, convocado por La Fraternidad (el sindicato ferroviario del país) no quede sin responsables ni consecuencias. Así lo ha afirmado en la mañana de este miércoles el portavoz del Ejecutivo, Manuel Adorni, durante su habitual conferencia de prensa, en la que ha mantenido un tono duro contra el paro por impedir la normal actividad de más de un millón de argentinos. El paro ferroviario de este miércoles fue convocado por La Fraternidad en respuesta a la ausencia de negociación en torno a la recomposición salarial ante la inflación "galopante" que atraviesa Argentina. Sin embargo, a juicio del Gobierno, la discusión seguía abierta, por lo que no ve procedente la convocatoria de esta huelga. "La medida de fuerza no es en contra del Gobierno, es contra la gente. Por eso aclaramos que efectivamente se están estudiando cuáles van a ser las medidas que tomemos para que existan las consecuencias en este caso particular", ha sostenido Adorni. Asimismo, el portavoz ha aprovechado para denunciar la mala imagen del sindicalismo, como un movimiento que se expone "solo" con este tipo de actitudes en contra de los intereses reales de los trabajadores. "Hay gente que cuando no está en el poder lo único que hace es complicarle la vida al resto", ha lamentado. SE SUCEDEN LAS LLAMADAS A OTRO PARO En este escenario, cada vez son más las voces que pronostican que se convocará un nuevo paro nacional en marzo, en una fecha que todavía está por definir por parte de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Argentina, la principal organización sindical del país. La falta de acuerdo el pasado jueves para concretar un salario mínimo entre los empresarios, el Gobierno y los sindicatos ha sido el último detonante para que destacados sindicalistas del país como el cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, se atrevieran a plantear la posibilidad de otro paro tras el convocado el pasado 24 de enero. Del mismo modo, la Asociación Bancaria, el sindicato en el que están organizados los trabajadores de las entidades bancarias que operan en Argentina, también ha animado a la CGT a pensar ya en una fecha para este paro, que contaría con su respaldo. Así lo sostuvo el pasado martes el secretario general del sindicato bancario, Sergio Palazzo, que convocó en dicha jornada un acto en apoyo del Banco Nación para evitar su privatización o transformación en sociedad anónima. En caso de celebrarse un nuevo paro en marzo cabe señalar que sería la segunda ocasión en la que el nuevo Gobierno se enfrenta a manifestaciones en las calles desde que arrancó su mandato el pasado diciembre. Esto supondría un récord temporal para un Ejecutivo que todavía no suma ni 100 días de gestión.