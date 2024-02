El futbolista Javi Martínez, operado de miopía en Clínica Baviera: "No depender de gafas y lentillas te cambia la vida"

El futbolista español Javi Martínez, que actualmente juega en el Qatar Sports Club de la Liga de fútbol de Catar, ha sido operado de miopía con Clínica Baviera y no puede estar más satisfecho: "No tener que depender de las gafas y lentillas te cambia la vida", reconoce. El jugador tenía miopía desde niño, por lo que tenía que llevar gafas, y sobre todo lentillas, para poder practicar su profesión, el fútbol. Y aunque hasta ahora se había resistido a dar el paso las referencias de amigos que ya se habían operado en Clínica Baviera y estaban encantados con esta 'liberación' que solo entienden aquellos que tienen problemas de visión y sufren importantes limitaciones en su día a día, le animaron a decir adiós para siempre a sus gafas. "Desde el principio me dieron mucha tranquilidad, resolvieron mis dudas y me hicieron sentir muy seguro. Además, la operación fue muy corta y el postoperatorio fue perfecto, me quedé sorprendido de lo rápido que fue todo" desvela, destacando que su calidad de vida ha mejorado de una manera que no podía llegar a imaginar. "La comodidad de no ponerse las lentillas para jugar al fútbol, el dolor de cabeza que tenía algunas veces por forzar la vista cuando no las llevaba, o el no tener que depender de las gafas, hacen que mi vida sea mucho más fácil" explica. Javi Martínez es una de las muchas personas que, dejando miedos a un lado y apostando por dar este pequeño paso que supone un gran cambio en todos los aspectos tanto a nivel profesional como personal -¡como ir a la playa o a la piscina sin gafas o lentillas!- han decidido ponerse en manos de profesionales para corregir la miopía que mejora la vida de muchas personas. Y es que este defecto visual, la miopía, es el más común entre los jóvenes y afecta al 39% de la población total, según la última edición del Estudio de la Visión realizado por Clínica Baviera. Además, este estudio demuestra que el 23% de las personas que tiene miopía se siente limitado a la hora de hacer deporte. Martínez, que ha sido operado por el oftalmólogo Fernando Llovet, cofundador de Clínica Baviera, desvela que "en algunos partidos tuve problemas con las lentillas, perdiendo alguna, y se pasa muy mal porque no estás en el partido. Y es fundamental poder jugar tranquilo". Por eso el deportista no duda y, compartiendo su experiencia, recomienda a todo el que lo necesite, sea deportista profesional o no, visitar Clínica Baviera para tomar la decisión de operarse y poner solución a su problema visual.