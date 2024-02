El embajador ucraniano en España espera que la ayuda económica de la UE anime a EEUU a desbloquear la suya

El embajador ucraniano en España, Serhi Pohoreltsev, ha expresado este miércoles su confianza en que el último programa de apoyo económico a Ucrania de 50.000 millones de euros aprobado por la Unión Europeo anime al Congreso de Estados Unidos a desbloquear el paquete de ayuda anunciado por la Administración de Joe Biden. "No me gusta utilizar el término, pero es verdad que la situación sigue siendo lamentablemente crítica", ha reconocido Pohoreltsev durante su intervención en el acto de presentación del libro 'Europa durante la guerra en Ucrania', celebrado este miércoles en la sede de las oficinas del Parlamento Europeo en Madrid. Pohoreltsev ha comenzado su participación en este acto agradeciendo las decisiones que ha estado tomando la Unión Europea para apoyar a su país, destacando la aprobación del último paquete financiero valorado en 50.000 millones de euros. "Esperamos que la ayuda financiera europea anime a Estados Unidos a aprobar la suya", ha confiado el embajador, en referencia al paquete de ayuda que se encuentra a la espera de ser aprobado en la Cámara de Representantes, cuyo control tienen unos republicanos que ya han adelantado que no darán su visto bueno salvo que incluya más partidas presupuestarias para el control migratorio en la frontera sur. Pohoreltsev ha recalcado en varias ocasiones la importancia de esta ayuda económica en un momento en el que, tras dos años de conflicto, las Fuerzas Armadas ucranianas están comenzado a sufrir la falta de municiones, como demuestra la reciente retirada de la disputada ciudad de Avdivka, en la provincia de Donetsk. "El retroceso de Avdivka ha sido por razones de escasez de municiones y material bélico. Hemos tenido que retroceder", ha lamentado para acto seguido enfatizar que seguir suministrando armamento a Ucrania "es un elemento clave". "Tenemos un enemigo que es muy poderoso, tiene más personal y recursos que nosotros, sigue aumentando su potencial con el apoyo de Corea del Norte, China, Bielorrusia. El enemigo tiene más posibilidades de producir", ha reconocido. En ese sentido, ha remarcado que "solo con el apoyo de la UE y Estados Unidos" es posible hacer frente a Rusia, por lo que el "bloqueo" de la ayuda financiera en el Congreso estadounidense hace "sufrir" a Ucrania. "Debido a esa demora hemos tenido que retroceder posiciones", ha dicho. Asimismo, ha apuntado que a falta de financiación arrastra también en parte las consecuencias que derivan de otros conflictos internacionales en curso, como el hecho de que Ucrania tenga que "compartir" la ayuda financiera de Estados Unidos con Israel, en plena ofensiva militar sobre la Franja de Gaza. "Ante la situación crítica en el frente, la decisión de aumentar el suministro bélico es un elemento vital", ha insistido el embajador, quien espera que como hasta ahora España continúe equipando a las Fuerzas Armadas ucranianas con defensas antiaérea, tanques y municiones. ADHESIÓN A LA OTAN El diplomático ucraniano también ha valorado el deseo de Ucrania no solo de formar parte en el futuro de la Unión Europea, sino también de la OTAN, confiando que esa invitación formal pueda llegar ya este año en la cumbre de la Alianza que se celebra el próximo mes de julio en Washington. "Entendemos que durante la guerra es imposible ser parte de la Alianza, pero la invitación formal para contar con un cronograma con los pasos que tenemos que dar para estar preparados de cara una adhesión, después de la guerra", ha señalado.