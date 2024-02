El abogado de Antonio Tejado no descarta que declare voluntariamente ante el juez

Cada vez suena con más fuerza la posibilidad de que el próximo 1 de marzo Antonio Tejado pida declarar voluntariamente ante el juez, después de que la empleada del hogar de María del Monte e Inmaculada Casal relate en el juzgado de instrucción número 16 qué sucedió la noche del asalto a la vivienda del cantante. Las últimas informaciones apuntan a que el ex de Rosario Mohedano querría defender su inocencia ante el juez poniendo el foco en el eslabón más débil de los que estaban en la casa de su tía la noche del robo, su asistenta, que dado su conocimiento del lugar y de los movimientos de la pareja, habría estado en el punto de mira de la Guardia Civil al inicio de la investigación, quedando rápidamente descartada de la lista de sospechosos en la que Tejado ocupaba el lugar principal desde el primer momento. Una declaración voluntaria ante el juez sobre la que ya se ha pronunciado el abogado de Tejado, Fernando Velo. "Puede ser, puede ser. Estamos barajando todas las posibilidades. Vamos a ver, estamos estudiando todas las posibilidades como digo y ya veremos qué decisión tomamos. Es posible" ha reconocido, confirmando así que es muy probable que el sobrino de María del Monte de su versión de los hechos próximamente. Prudente, el defensor de Antonio ha evitado decir nada sobre todo lo que se ha dicho en los últimos días, aunque sí ha dejado claro que "confío plenamente en la profesionalidad de todos los que intervienen en la justicia y confío en que no se dejen influir en este tipo de comentarios". "En lo extrajudicial no voy a intervenir y en lo judicial voy a estar siempre en el foro que merece que es en los juzgados. No sé" ha añadido, sin confirmar ni desmentir si es cierto que su cliente tenía mala relación con Inmaculada Casal y de ahí la violencia con la que habrían actuado los ladrones con ella a diferencia del tacto que tuvieron con María del Monte: "No voy a decir nada. Son elucubraciones vuestras y no voy a entrar en eso". Sobre cómo se encuentra Antonio después de una semana en prisión, su abogado desvela que está "bien, tranquilo", pero no ha querido confirmar si es cierto que ha pedido ayuda psicológica porque sabe que estará en la cárcel una temporada. "Ni idea, no me consta eso" ha asegurado, revelando que está "tranquilo" y confiado en poder demostrar la inocencia del sobrino de la artista.