EEUU afirma que los hutíes han atacado una embarcación con ayuda humanitaria que estaba destinada a Yemen

El Ejército de Estados Unidos ha afirmado este martes que los rebeldes yemeníes hutíes han atacado una embarcación cargada de ayuda humanitaria destinada al pueblo yemení, en el marco de sus operaciones en el mar Rojo en apoyo a la Franja de Gaza frente a la ofensiva militar israelí. El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha explicado que el ataque contra el 'MV Sea Champion', de bandera griega y propiedad estadounidense, estaba viajando al puerto de Adén el lunes para entregar grano "para beneficio" de los yemeníes cuando los hutíes dispararon dos misiles balísticos antibuque. Uno de ellos detonó cerca del barco y le causó daños menores, si bien pudo seguir su camino "hacia su destino final". "La agresión hutí en la región ha exacerbado los ya altos niveles de necesidad de Yemen, afectado por el conflicto, que sigue siendo una de las crisis humanitarias más grandes del mundo, con casi el 80 por ciento de toda la población que necesita asistencia humanitaria", reza un comunicado que apunta a que el 'MV Sea Champion' ha entregado ayuda humanitaria a Yemen once veces en los últimos cinco años. Asimismo, el CENTCOM ha señalado que Washington está "comprometido a contrarrestar las actividades malignas de los hutíes, que ponen en peligro directamente las importaciones de alimentos y ayuda humanitaria a Yemen". Por su parte, el portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Matthew Miller, ha "condenado los ataques imprudentes e indiscriminados contra buques con carga civil por parte de los hutíes" y ha hecho referencia al mencionado barco de forma particular, al considerar que se trata de "otra señal de que los hutíes siguen demostrando desprecio no solo por el transporte marítimo internacional", sino "por su propia gente". "Ese barco llevaba maíz y otros suministros alimentarios al pueblo yemení. Se trataba de suministros para el pueblo yemení, no tienen nada que ver con Israel, no tienen nada que ver con el conflicto en Gaza", ha remarcado, antes de añadir que se trata de "un ataque peligroso" que "muestra cuán imprudentes han sido sus acciones". En la víspera, el portavoz de operaciones militares de los hutíes, Yahya Sari, anunció que habían atacado dos buques mercantes estadounidenses identificados como el 'Sea Champion' y el 'Navis Fortuna'. También afirmó haber hundido el buque británico 'Rubymar' y derribado de un dron estadounidense MQ9 sobre Hodeida.