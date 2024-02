Dan Fallows: "El AMR24 es una evolución fuerte y emocionante del coche del año pasado"

El director técnico de Aston Martin, Dan Fallows, aseguró este martes que el nuevo AMR24 "es una evolución fuerte y emocionante del coche del año pasado" y que su equipo de Fórmula 1 ocupa "un sitio mucho mejor" en el Campeonato del Mundo de este 2024 para afinar "el desarrollo durante la temporada". "El AMR24 es una evolución fuerte y emocionante del coche del año pasado. Hemos tomado las lecciones que aprendimos, particularmente en la última parte de la temporada 2023, para desarrollar un coche con una ventana operativa más amplia y que proporcionará una plataforma sólida para desarrollo a lo largo de este año", declaró Fallows a los medios oficiales de la escudería Aston Martin. "El chasis, el morro, el alerón delantero, el suelo y las suspensiones delantera y trasera es todo nuevo. Ninguna de las superficies es igual que la del AMR23, excepto aquellas en las que el diseño está suscrito a las regulaciones. Prácticamente todo ha cambiado", subrayó el director técnico del equipo británico. "Hemos cambiado el alerón delantero para que haga un mejor trabajo a la hora de gestionar la estela de las ruedas delanteras. La carrocería ha cambiado para gestionar mejor el flujo de aire alrededor del suelo y controlarlo más a medida que avanza hacia el alerón trasero. El suelo también ha cambiado porque es el área de mayor generación de carga aerodinámica, está en constante evolución", apuntó al respecto. Fallows también destacó el diseño de suspensión de varilla de empuje en la parte trasera. "La suspensión delantera se ha modificado para que funcione mejor junto con el alerón delantero y el suelo, y la suspensión trasera se ha cambiado para acomodar el último conjunto de unidad de potencia y caja de cambios de Mercedes", resumió. "El año pasado, en lugar de tener una pendiente de desarrollo lineal a lo largo de la temporada, hubo algunos altibajos, pero terminamos la temporada con un coche que fue un buen punto de referencia", añadió Fallows. "Desde el final del AMR23 al AMR24 hemos alcanzado nuestro objetivo de desarrollo y hemos dado un paso adelante con el coche. Nuestros competidores también habrán dado un paso adelante durante el invierno, así que todo es relativo, pero sentimos que podemos hacerlo", indicó. "Estamos en un sitio mucho mejor este año con el coche para el desarrollo durante la temporada", avisó. "Utilizamos el final de la temporada 2023 como una especie de ejercicio de I+D, para tratar de comprender mucho mejor lo que estaba haciendo el coche y dónde pudimos haber cometido algunos errores con nuestro desarrollo a mitad de temporada", admitió Fallows. "Al comienzo de la temporada pasada, sentíamos que éramos débiles en las curvas de alta velocidad, por lo que pusimos mucho esfuerzo en poner carga aerodinámica en el auto para las curvas de alta velocidad, pero al final eso no hizo que el auto fuera mucho más rápido porque Terminamos reduciendo la ventana operativa", confesó. "Aprendimos mucho, pero también trasladamos parte del desarrollo del coche de este año al año pasado, concretamente el suelo", explicó. "Con las regulaciones actuales, tenemos estos suelos muy grandes que generan carga aerodinámica por efecto del suelo y funcionan mucho mejor cuando están más cerca de la pista, afirmó. En este sentido, Fallows recalcó que "los coches de carreras no funcionan muy bien si tienen muelles muy rígidos y absolutamente fijos en una posición relativa al suelo". "Por lo tanto, tratas de hacer que el coche se mueva lo suficiente como para tener un buen manejo en el bordillo y una buena tracción, pero también producir carga aerodinámica en todas esas condiciones", argumentó. "Tienes que decidir si maximizas tu carga aerodinámica en una ventana de altura de manejo muy pequeña o si amplías esa ventana de altura de manejo para permitir que el coche funcione mejor mecánicamente en más circuitos y más tipos de curvas, pero no maximizas la carga aerodinámica", señaló Fallows. ELOGIOS AL AMR TECHNOLOGY CAMPUS Además, dijo que el nuevo AMR Technology Campus "es un paso enormemente positivo" para el desarrollo "como equipo" de Aston Martin. "La diferencia que ha marcado es el día y la noche; en términos de comunicación, colaboración y formas de trabajar", resaltó. "Parece algo muy simple, pero tener a todos en el mismo lugar, Y sentados uno al lado del otro, marca una gran diferencia. Como resultado, la forma en que los grupos técnicos trabajan juntos ha mejorado de veras. Está permitiendo una colaboración mucho más unida, mejorar nuestra forma de pensar y trabajar y eso solo dará mejores resultados", insistió. "Queremos darnos la mejor oportunidad de traer actualizaciones al coche que funcionen de inmediato. Eso implica no solo hacer la tarea previa de que una actualización llegue a la pista, sino también asegurarnos de tener comparaciones adecuadas en la pista", analizó. "Cuando actualizamos ambos coches para el Gran Premio de Canadá el año pasado, confiábamos en nuestros deltas en carreras anteriores. Mientras que si vas a un circuito con un coche con una especificación y el otro con una especificación diferente, te da una oportunidad para hacer una buena comparación consecutiva", recordó Fallows. "Fuimos muy agresivos con nuestro programa de actualización el año pasado. Por ejemplo, trajimos nuevos suelos al fin de semana con Sprint en Austin, pero este año vamos a ser un poco más cautelosos a la hora de enviar actualizaciones significativas a los fines de semana con Sprint donde potencialmente nosotros mismos podemos causar confusión", agregó. "Desde el punto de vista del rendimiento, todos los equipos convergen en un concepto de coche similar, por lo que el campo se está cerrando y también acercándose a Red Bull. Ahora estamos viendo una situación en la que un par de décimas valen cinco o seis posiciones en la Q3. Va a ser cada vez más difícil para los equipos llegar regularmente a la Q3 y sumar puntos", advirtió Fallows. "La más mínima ventaja en el rendimiento o un paso adelante con una actualización podría marcar la diferencia y el rendimiento del controlador tendrá una influencia aún mayor en los resultados", dijo. "Estamos listos para el próximo capítulo de nuestro viaje", concluyó Fallows.