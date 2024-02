China alerta de que el veto de EEUU hará "más peligrosa" la situación en la Franja de Gaza

El Gobierno de China ha criticado este miércoles el veto de Estados Unidos a una nueva resolución en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pidiendo un alto el fuego en la Franja de Gaza y ha recalcado que esta medida hará "más peligrosa" la situación en el enclave palestino, objetivo de una ofensiva militar de Israel tras los ataques ejecutados el 7 de octubre por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). "Estados Unidos son una vez más los únicos que han presentado un veto, empujando a Gaza a una situación aún más peligrosa. Todas las partes relevantes, incluido China, han mostrado su descontento", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Mao Ning. "El actual conflicto palestino-israelí ya dura mucho y la situación en Gaza es extremadamente grave, con la paz y la estabilidad en la región gravemente impactadas", ha destacado Mao, que ha recalcado que "el Consejo de Seguridad de la ONU debe actuar cuanto antes para promover un alto el fuego y el fin de la guerra". Así, ha recalcado que "esto es una obligación moral inevitable, una responsabilidad legal que debe ser asumida y un requisito político para cumplir con la Carta de Naciones Unidas", tal y como ha recogido el portal chino de noticias The Paper. "Seguiremos trabajando con todas las partes en la comunidad internacional para que presione al Consejo de Seguridad (de la ONU) para que adopten acciones responsables y significativas y que haga esfuerzos incansables para acabar cuanto antes con la guerra en Gaza, aliviar la situación humanitaria, promover la aplicación de la resolución de dos Estados y lograr una paz y estabilidad a largo plazo en Oriente Próximo", ha zanjado. Estados Unidos vetó el martes la resolución argumentando que "no es el momento" porque no contribuiría a un acercamiento entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). Del resto de integrantes del organismo, trece han votado a favor y uno --Reino Unido-- se abstuvo. La inacción por parte del Consejo previsiblemente desencadenará una nueva sesión de emergencia en la Asamblea General de la ONU, el órgano en el que sí están representados todos los Estados miembro de la organización y en el que ningún país tiene posibilidad de vetar texto alguno. Israel lanzó una ofensiva contra la Franja de Gaza como respuesta a los citados ataques, que dejaron cerca de 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han denunciado la muerte de casi 29.200 civiles, a los que se suman cerca de 400 palestinos muertos por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este.