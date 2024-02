Carmen Borrego explica porqué no ha defendido a su sobrina de las palabras de Alessandro Lequio

Carmen Borrego no ha tenido una tarde fácil en 'Así es la vida' tras recibir una indirecta de su sobrina después de ver las palabras que Alessandro Lequio le ha dedicado a la joven esta mañana desde el plató de 'Vamos a ver'. La joven, que estaba bastante cansada de hablar de su romance con Carlo Costanzia, le ha dicho a su tía que "le podías haber dado más caña" al estar al lado del colaborador esta mañana cuando se refería a ella en esos términos. Sin embargo, tras su colaboración en el programa de Sandra Barneda y César Muñoz, Carmen abandonaba las instalaciones de Telecinco y aseguraba que anima a su sobrina a disfrutar de su historia de amor junto a Carlo: "Hombre, ¡claro! Eso es lo que tiene que hacer que es joven, ser feliz". Además, la hija de María Teresa Campos nos ha comentado que no le ha sentado bien las palabras que ha dedicado Lequio a Alejandra: "Yo creo que esta mañana ya he dicho que me parece que se ha pasado y creo que las comparaciones que ha hecho son bastante, no sé, fuera de lugar. Lo que me ha parecido es bastante fuera de lugar". Y ha vuelto a dejar claro que "he intentado decir y cuando hay una situación en esto y se nos va la sangre, es muy complicado y siempre ocurre. Al final, cuando está la sangre por medio, es delicada la situación", dejando claro que no ha podido responderle, pero "por mi parte no hay ningún problema". En cuanto al pequeño rifirrafe que ha tenido con la joven en el plató de televisión esta tarde, la hermana de Terelu Campos ha asegurado que no hay ningún mal rollo entre ambas: "Escucha, de verdad, no montemos donde no hay cosas, de verdad. Yo he intentado esta mañana, y se oye en el vídeo que he intentado, es difícil y cuando Aless se pone tan vehemente, porque al final terminas perjudicando a esa persona, pero que no ocurre absolutamente nada. Gajes del oficio".