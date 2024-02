Carlo Constanzia, sonriente y sin palabras tras pasar su primera noche con Alejandra Rubio

Una semana después de salir a la luz el incipiente romance entre Carlo Constanzia y Alejandra Rubio, y de que los propios protagonistas confirmasen su historia de amor con naturalidad, ésta se consolida a pasos agigantados. Si este domingo la pareja bomba del momento disfrutaba de su segunda cita en la casa en la que el actor se ha instalado recientemente en un modesto barrio de Madrid -un encuentro que ha revelado 'Vamos a ver' y cuyas imágenes se supone que veremos este miércoles en alguna importante cabecera- ahora los hijos de Mar Flores y Terelu Campos habrían ido un paso más allá y habrían pasado su primera noche juntos. Este martes, a primera hora, Alejandra llegaba a su casa corriendo completamente sobrepasada por la presión mediática que está sufriendo desde que la revista 'Semana' publicó sus apasionados besos con Carlo. Y ha sido el programa presentado por Joaquín Prat el que ha apuntado que la colaboradora llegaba a su residencia tras haber dormido en la casa de su 'chico'. Algo que confirmaría que lo suyo va viento en popa y que ni las demoledoras declaraciones de la ex del artista, Jeimy Báez, ni nada de lo que se ha dicho en los últimos días sobre él -se ha especulado que habría avisado a la prensa para darse publicidad con este romance- les ha pasado factura ni ha importado un mínimo a Alejandra, dispuesta a apostar por su amor por Carlo. Un par de horas después de que la nieta de Teresa Campos abandonase su nueva casa, el hijo de Mar Flores ha retomado su quehacer principal en los últimos días, que no es otro que terminar de instalarse en su nuevo piso, al que se mudó tras su ruptura con Jeimy y que está amueblando poco a poco. Tras visitar unos grandes almacenes de bricolage Carlo ha regresado a su casa cargado con un tendedero y, a pesar de que hoy tenía ganas de hablar con la prensa, no ha podido evitar reaccionar con una sonrisa a las preguntas sobre la noche que han pasado juntos y que confirma que lo suyo con Alejandra va viento en popa.