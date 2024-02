Calzona: "Al final he pensado que podíamos ganar"

Nápoles, 21 feb (EFE).- El entrenador del Nápoles, el italiano Francesco Calzona, se estrenó como primer entrenador del club 'azzurro' con un empate (1-1) ante el Barcelona en los octavos de final de la Liga de Campeones de fútbol, en un duelo que pese al dominio general blaugrana, pensó que pudo haber ganado en unos compases finales en los que su equipó puso contra las cuerdas a los visitantes.

"Le he pedido al equipo estar compacto, corto y estrecho porque jugaban con media punta. La primera media hora no lo hemos conseguido, pero estoy contento porque hemos demostrado que no nos rendimos. Podíamos perder y hemos empatado, y al final he pensado que podíamos ganar incluso. Estoy satisfecho", valoró el técnico en rueda de prensa.

"Nuestro público ha estado fantástico, cuando estábamos sufriendo en la primera media hora no he oído un silbido. Todavía tenemos que trabajar mucho en nivel táctico, pero he tenido buenas respuestas de los suplentes también", declaró.

Calzona, también seleccionador eslovaco, ve la eliminatoria muy abierta tras el empate, aunque sabe que tendrá que trabajar con los suyos para implantar su estilo.

"Jugar en Barcelona será difícil. El empate lo deja todo abierto, pero queremos ganar y pasar de ronda. Tenemos que mejorar lo de esta tarde y en estas semanas podemos trabajarlo", añadió.

El técnico volvió a dejar clara su idea de juego: "Yo quiero orden en el campo, hay poco tiempo para organizarse pero somos conscientes. Creo que podemos mejorar, no sé cuanto, porque depende de más cosas, pero podemos mejorar", apuntó.

Además, ensalzó al italiano Giacomo Raspadori, que entró en los minutos finales como extremo derecho en lugar de como delantero, su posición habitual: "Raspadori es un jugador de gran inteligencia y puede jugar en muchas posiciones". EFE

tfc /arh

(vídeo)