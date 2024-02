Auditores de la UE ven deficiencias en las normas que vinculan fondos y Estado de Derecho

Bruselas, 22 feb (EFE).- El Tribunal de Cuentas advirtió este jueves de que los sistemas de la UE para proteger su presupuesto frente a infracciones del Estado de Derecho tiene deficiencias, como el riesgo de que las medidas no generen mejoras sobre el terreno o que el desbloqueo de fondos se base en consideraciones políticas.

La institución así lo refleja en la auditoría publicada este miércoles, en la que analiza en particular el nuevo mecanismo por el que desde 2021 la UE condiciona la recepción de fondos a que se respete el Estado de Derecho, así como la posibilidad de incluir objetivos ligados a estos valores en los planes de recuperación y la de bloquear fondos por no respetar la Carta de Derechos fundamentales.

Hasta ahora este mecanismo ha sido utilizado solo con Hungría, a la que en 2022 congeló 6.300 millones de euros en fondos por sus deficiencias en materia de independencia judicial, corrupción o transparencia en las licitaciones públicas.

Los auditores consideran que la evaluación de Bruselas sobre si existía un vínculo entre estas vulneraciones y los intereses financieros de la UE y su propuesta de bloquear fondos de cohesión, "eran objetivos" y "se basaban en información pertinente y fiable", así como que la institución se ajustó a las normas del sistema y tuvo en cuenta los comentarios de Budapest.

Sin embargo, el informe no valora si la cifra propuesta por la Comisión era suficiente para cubrir los riesgos para las finanzas comunitarias.

En general, el Tribunal considera que este mecanismo "supone una mejora en el marco del Estado de Derecho", pero advierte de que existen riesgos que podrían reducir en gran medida la eficacia de las medidas correctoras.

Señala, en particular, que los problemas de Estado de Derecho pueden afectar a partes del presupuesto que no estén cubiertas por medidas ya que en el caso de Hungría se congelaron fondos de tres programas de cohesión que representaban el 55 % de esta asignación, con lo que en el restante 45 % podría haber problemas.

Subrayan asimismo el riesgo de que el cumplimiento de las medidas para subsanar las deficiencias no produzca una mejora efectiva y sostenida a largo plazo sobre el terreno, sino que pase a ser un "mero ejercicio de comprobación rutinaria".

Añaden que estos riesgos se agravan puesto que las decisiones sobre el bloqueo o desembolso de los fondos pueden estar influidas por "consideraciones políticas", y no solo basadas en análisis técnicos y jurídicos.

Y ponen como ejemplo el hecho de que Bruselas desbloquease 10.200 millones de euros en fondos a Hungría por corregir su reforma judicial unos días antes de que los Veintisiete tuviesen que pronunciarse sobre la apertura de negociaciones para la adhesión de Ucrania, que requería unanimidad y vetaba Budapest unilateralmente.

Estos 10.200 millones formaban parte de los más de 32.000 millones que Hungría tenía bloqueados, no solo bajo el mencionado mecanismo de condicionalidad, sino también por incumplir la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y por no haber cumplido metas vinculadas al Estado de Derecho dentro de su plan de recuperación.

Tras auditar la situación en seis países - Hungría, Polonia, Bulgaria, Rumanía, Italia y Grecia - el Tribunal concluye que persisten deficiencias en los sistemas para evitar que los problemas de Estado de Derecho afecten al presupuesto.

Destacan que la Comisión no cuenta aún con suficiente capacidad administrativa para aplicarlos, que no evaluó el impacto sobre los intereses financieros de la UE en todos los países donde detectó problemas de Estado de Derecho, o que no documentó los motivos por los que no utilizó el mecanismo de condicionalidad en esos países.

Para paliarlo, recomiendan a la Comisión reforzar su capacidad administrativa, documentar sistemáticamente el impacto sobre los fondos europeos en todos los países donde detecte retos, supervisar la eficacia de las medidas adoptadas para resolverlos y basar cualquier propuesta de desbloqueo de fondos en pruebas sólidas. EFE

