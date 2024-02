Argentina reacciona irónicamente a la visita del ministro de Exteriores británico a las Islas Malvinas

La ministra de Exteriores de Argentina, Diana Mondino, ha reaccionado de forma irónica a la visita a las Islas Malvinas de su homólogo británico, David Cameron, en el marco de su gira por Sudamérica, al reconocer "el gesto" de "incluir a Argentina" y le ha propuesto acudir a Buenos Aires. "Valoramos el gesto del ministro de Reino Unido de incluir a Argentina en su vista a la región. Estaremos felices de recibirlo, en una próxima ocasión, también en Buenos Aires", ha ironizado la jefa de la diplomacia argentina a través de su perfil en la red social X, antes Twitter, si bien el Gobierno no ha decidido emitir un comunicado oficial al respecto. Las declaraciones de Mondino se contraponen al tono adoptado por gobernadores y parlamentarios que rechazaron la llegada del ministro británico. De hecho, el gobernador de la provincia argentina de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, declaró 'persona non grata' a Cameron, tras aterrizar en la base aérea de Mount Pleasant. El portavoz de la Presidencia, Manuel Ardoni, se había limitado a señalar que la parada de Cameron era "agenda de otros países", pero sostuvo que el Gobierno reafirma sus "derechos de soberanía en las Islas Malvinas y así seguirá ocurriendo, como es el deseo de todos los argentinos". Tras este posicionamiento, el gobernador de Tierra del Fuego ha sostenido que "la postura del Gobierno respecto al arribo a Malvinas del ministro de Exteriores británico llegó de la manera menos inteligente posible" que "solamente puede sostenerse en un contexto de ignorancia sin precedentes o de un entreguismo liso y llano". El gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, se ha hecho eco de las palabras de Melella y ha "repudiado" la visita de Cameron, que considera "una profunda provocación a la memoria" de los "héroes que entregaron su vida" en el conflicto bélico de 1982. "Seguimos reclamando de manera pacífica nuestros legítimos derechos soberanos sobre el territorio de las Islas del Atlántico sur. Es una cuestión de soberanía pero también de identidad para nuestro pueblo. No hay ninguna duda desde el punto de vista del derecho y de la historia que las Malvinas son y serán siempre argentinas", ha concluido. Esta visita --la primera de un titular del gabinete desde 2016-- se produjo después de que el nuevo presidente de Argentina, Javier Milei, volviera a poner sobre la mesa el reclamo de su país sobre el territorio de ultramar al pedir que las islas sean entregadas a Buenos Aires. Desde allí, Cameron aseguró que los habitantes de las islas podrán estar "el tiempo que quieran" bajo la Administración británica. "Espero que sea por mucho tiempo, posiblemente para siempre", agregó.