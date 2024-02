Apple protegerá las conversaciones de iMessage con su nuevo protocolo de criptografía postcuántica

Apple ha incorporado a su servicio de mensajería iMessage el protocolo de criptografía postcuántica PQ3 con el objetivo de mejorar la protección y la resiliencia frente a ataques cuánticos sofisticados. La aplicación iMessage ofrece encriptación de extremo a extremo por defecto desde su lanzamiento en 2011, una tecnología que impide que terceros ajenos a una conversación puedan acceder al contenido de la misma. Desde entonces, Apple ha actualizado su criptografía para incorporar, por ejemplo, la criptografía de curva elíptica, que crea un enclave seguro para proteger la clave de encriptación en el dispositivo. También se ha incorporado un mecanismo que de manera periódica provee una nueva clave. Estas protecciones, no obstante, se basan en una clave de encriptación pública que establecen conexiones cifradas entre dispositivos y están reforzadas con algoritmos que se basan en problemas matemáticos difíciles de resolver por la computación actual. Sin embargo, los avances en computación cuántica "amenazan con cambiar la ecuación", como apuntan desde Apple, porque "un ordenador cuántico suficientemente poderoso podría resolver estos problemas matemáticos clásicos de maneras fundamentalmente diferentes y, por lo tanto, en teoría, hacerlo lo suficientemente rápido como para amenazar la seguridad de las comunicaciones cifradas de extremo a extremo". Todavía no hay ordenadores con esa capacidad pero los atacantes ya se están preparando para su posible llegada, mediante la recopilación y almacenamiento de datos que hoy no pueden descifrar, pero con la intención de hacerlo en un futuro. Ante este panorama, Apple ha desarrollado para iMeesage un nuevo protocolo de criptografía poscuántica (PQ3) que protege "tanto el establecimiento de la clave inicial como el intercambio de mensajes en curso, con la capacidad de restaurar rápida y automáticamente la seguridad criptográfica de una conversación, incluso si una clave determinada se ve comprometida", como informa en una nota de prensa. La compatibilidad con este protocolo ya se encuentra en las versiones beta y de vista previa para desarrolladores de iOS 17.4, iPadOS 17.4, macOS 14.4 y watchOS 10.4, con la intención de que llegue con el lanzamiento público de estas versiones y de reemplazar completamente el protocolo existente en todas las conversaciones admitidas este año. Apple no es la primera compañía que se prepara para la llegada de la computación cuántica. En septiembre, Signal incorporó a su servicio de mensajería 'PQXDH', una capa adicional de seguridad diseñada para la era de la computación cuántica; una barrera que evite de forma nativa que los ordenadores cuánticos puedan romper la encriptación de las comunicaciones en esta plataforma.