Alegría afirma que los Goya en RTVE Play tuvieron "la mejor audiencia de toda la historia" y el PP que fue "bochornoso"

La ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha defendido la cobertura de la alfombra roja de la 38 edición de los Premios Goya conducida por Inés Hernand para la plataforma digital RTVE Play, que obtuvo "la mejor audiencia de la historia", frente a las críticas del Partido Popular (PP), que lo considera "bochornoso". Alegría se ha expresado así durante una intervención este miércoles en el Pleno del Congreso, al ser preguntada por la diputada 'popular' Macarena Montesinos, por su valoración del seguimiento realizado por RTVE de la alfombra roja de la última edición de los premios Goya, celebrada en Valladolid. "Déjeme que le resuma la gala que retransmitió la plataforma RTVE Play de la alfombra roja. Coba al presidente de Gobierno y escoba para los espectadores, una escoba con la que barrer todo tipo de improperios, ordinarieces, eructos y disparates. La retransmisión fue de un mal gusto y una falta de respeto sin precedentes, un insulto a los profesionales de la casa", ha comenzado su intervención la portavoz del PP. En este sentido, Macarena Montesinos ha dicho que el programa fue "tan bochornoso que el propio Consejo de Informativos emitió un comunicado en el que denunciaba" el, a su juicio, "tono adulador" de la presentadora de RTVE Play hacia Pedro Sánchez en la alfombra roja de los Goya. LOS "PROBLEMAS" QUE ARRASTRA RTVE Para la parlamentaria del PP, este "bochorno" se suma a "muchos otros problemas que viene arrastrando" hasta la fecha RTVE como "la manipulación, el sectarismo, el despilfarro económico, siempre en productoras amigas", el "desastre" de los Fondos Europeos o la "huida". Así, Montesinos considera que RTVE es "un ejemplo más de la colonización institucional" del Gobierno. En la réplica, la portavoz del Ejecutivo ha puesto en valor que "la primera valoración" sobre la retransmisión "la hicieron los espectadores que han permitido que la última gala de los Goya haya tenido la mejor audiencia desde el año 2020, más de 2.350.000 espectadores". "Si esto es así ha sido fundamentalmente por el gran trabajo de los profesionales de RTVE y por el gran nivel del cine español que entiendo todos estamos muy orgullosos", ha zanjado. "Si hablamos de la audiencia de la retransmisión de RTVE le diré que ha sido la peor desde el año 2006. A ver si le pasan a usted bien las cifras, porque desde luego los datos que da, una vez más, son falsos como acostumbra este Gobierno", ha respondido Macarena Montesinos en su segunda intervención, en la que ha asegurado que dicho evento fue el "mejor reflejo" del Ejecutivo de Pedro Sánchez, un "Gobierno frívolo, un Gobierno sectario y un Gobierno distante". En este punto, la diputada del PP ha aseverado que la "frivolidad" del Ejecutivo es "tan grande" que el presidente del Gobierno "dedicó el mismo espacio" a la reportera de los Goya "que a los dos guardias civiles fallecidos en Barbate". "Es decir, un mísero tuit", ha subrayado, para después criticar que Sánchez estaba "demasiado cansado" tras la gala "para poder acudir" a la ciudad gaditana. "Es cierto que el Gobierno es un icono, es en lo único que coincido yo con la propia reportera. ¿Pero es un icono para quién? Es un icono para Otegi y los herederos de ETA. Es un icono para los miles de violadores a los que han excarcelado y a los que han reducido las condenas. Es un icono para los prófugos de la justicia, que ven en este gobierno una salida para volver a España. Y es un icono para todos los enemigos de nuestro país", ha concluido. CRÍTICAS A LOS PROFESIONALES Y PROGRAMAS Por su parte, Pilar Alegría ha contestado a la diputada que los 'populares' tienen, desde su punto de vista, "un serio problema con RTVE y con sus profesionales cuando están en la oposición, porque tienen una larga hemeroteca de críticas a los grandes profesionales". "Carmen Caffarel, Lorenzo Milá, Xavier Fortes, Javier Ruiz, Mónica López. Desde luego, tanta ojeriza es sospechosa, señora Montesinos", ha enfatizado. La ministra de Educación ha arremetido, asimismo, contra los miembros del PP, que "han llegado a criticar a peligrosísimos programas como 'Muchachada Nui'". "O, atención, que esto es de alto voltaje. Hasta Los Lunnis, señora Montesinos, porque en un episodio salía una boda gay de dos muñecos de trapo", ha ironizado Pilar Alegría. Respecto a la retransmisión de la alfombra roja, la portavoz del Gobierno ha explicado que "se emitió a través de un canal digital que va dirigido hacia un público joven con un objetivo de entretenimiento" y que logró "la mejor audiencia de toda la historia". Además, ha añadido que Inés Hernand llamó icono no solo a Pedro Sánchez sino "a todo el mundo que pasó por la alfombra roja". "Ya siento que ustedes se perdieran esos momentos, señora Montesinos. Seguramente estaría repasando usted el histórico de los capítulos de Los Lunnis y por eso no pudo ver esos momentos", ha afirmado, para después concluir: "No se preocupe, el año que viene vaya usted a la alfombra roja y así no se perderá este tipo de comentarios y de piropos".