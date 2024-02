VÍDEO: Hungría bloquea la petición de la UE para una "pausa inmediata" en Gaza

Hungría ha frustrado este lunes que la Unión Europea pida una "pausa inmediata" en la Franja de Gaza que pueda allanar el camino a un "alto el fuego sostenible", después de más de cuatro meses de combates entre el Ejército israelí y Hamás que han dejado casi 30.000 muertos. En rueda de prensa desde Bruselas tras la reunión de ministros de Exteriores de la UE, el Alto Representante de la UE para Política Exterior, Josep Borrell, ha explicado que 26 Estados miembros han decidido añadir un párrafo a la última declaración suya en la que pedía al Gobierno de Benjamin Netanyahu que "no emprenda acciones militares que empeoren la situación humanitaria" en Rafá, en el sur de Gaza, donde se concentra más de un millón de palestinos. Aunque el jefe de la diplomacia europea ha evitado concretar, fuentes diplomáticas han explicado que Hungría es el país que ha bloqueado la nueva declaración respecto a Gaza, al igual que las sanciones que tiene sobre la mesa la UE para actuar contra colonos implicados en altercados violentos en Cisjordania. Pese a la falta de unanimidad, Borrell ha defendido que es importante que haya una "posición mayoritaria" que apoye una "pausa humanitaria inmediata". "Quiere decir un alto en los combates de manera inmediata que pueda conducir a un alto el fuego sostenible. Es lo máximo que aúna la voluntad de los 26, pero es significativo sobre la preocupación dominante en el Consejo", ha asegurado al acabar la reunión. La demanda también incluye la liberación de los rehenes por parte de Hamás y el aumento de la asistencia humanitaria en la Franja. En todo caso ha reconocido que la falta de unanimidad "no fortalece la posición" de la UE, que "solo puede jugar un papel cuando está unida". Y respecto a la situación en Rafá, donde se agolpan palestinos desplazados desde toda Gaza, ha avisado que la crisis podría empeorar si Israel lanza operaciones terrestres antes de Ramadán Aunque ha admitido que el bloque europeo "no tiene capacidad coercitiva" para parar los pies a Israel, el Alto Representante ha apuntado que la UE "sí tiene la fuerza política y diplomática que le dan 26 Estados miembros". "Cuando hay gente amontonada en las calles contra un muro, naturalmente va a ser muy difícil que la operación militar, por muchas preocupaciones que se tomen, no cause más víctimas civiles. En otras guerras los civiles huyen y se escapan si pueden. De Gaza no pueden huir, están encerrados en un perímetro y no pueden escapar", ha asegurado, al tiempo que ha lamentado igualmente que en la Franja la ayuda humanitaria llega "a cuentagotas" y en cantidades "ridículamente bajas" para las necesidades por "los impedimentos" que se ponen a que lleguen. SANCIONES A COLONOS, BLOQUEADAS Durante la reunión también ha quedado constatado el veto de Hungría a sancionar a colonos radicales por episodios de violencia en Cisjordania, algo en lo que el Alto Representante ha prometido continuar "estudiando como proceder", apuntando que también quedan en el limbo unas medidas contra miembros de Hamás por casos de violencia sexual. El bloqueo de Budapest genera tensión en el bloque, con países que ya piden actuar de forma individual a través de medidas nacionales, caso de España. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha detallado que su departamento ya prepara una "primera lista" con "decenas" de personas que han protagonizado actos violentos contra palestinos en Cisjordania. "Vamos a hacer individualmente lo que nos gustaría que se hubiera hecho a nivel de la UE", ha dicho el titular de Exteriores español. Las sanciones nacionales serán la vía para superar el bloqueo de Hungría y responder, de manera individual, a un fenómeno que ha suscitado medidas punitivas también de naciones afines a Israel como Reino Unido o Estados Unidos. En todo caso, fuentes diplomáticas explican a Europa Press que solo un puñado de Estados miembros avanzarán en las medidas nacionales y no será la "regla general" dado que es un tema divisivo entre los 27. Otros países como Países Bajos o Lituania priorizan dar pasos a nivel europeo, pero en caso de que la decisión se posponga más tiempo no descartan adoptar sanciones nacionales. Estas sanciones llevan semanas bloqueadas por la negativa de Hungría, y hasta hace poco República Checa, mientras que Alemania tenía ciertas reticencias. Todo pese a que el pasado mes de diciembre los 27 acordaron redoblar las sanciones contra Hamás y actuar contra responsables de ataques a ciudadanos palestinos. IMÁGENES DISPONIBLES EN EUROPA PRESS TELEVISIÓN URL DE DESCARGA: https://www.europapress.tv/politica/844575/1/hungria-bloquea-peticion-ue-pausa-inmediata-gaza TELÉFONO DE CONTACTO 91 345 44 06