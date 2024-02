Ucrania dice que el bloqueo de la frontera por parte de agricultores polacos "carece de justificación"

Las autoridades ucranianas han alertado este martes de que el bloqueo de la frontera por parte de agricultores polacos "carece de justificación" independientemente de cuáles sean las demandas y han pedido que se garantice la retirada de estas medidas y se tomen medidas para poner fin a lo que Kiev considera como una retórica "antiucraniana". El portavoz del Ministerio de Exteriores, Oleg Nikolenko, ha señalado que las fronteras "siguen siendo importantes en el marco de la agresión rusa" y ha recalcado que las acciones de los manifestantes y "algunos políticos radicales polacos socavan la economía y capacidad de resistencia" de Ucrania. "La frontera de Polonia y Ucrania es también la frontera de la UE. No debe ser rehén de ningún interés político. También consideramos inaceptable la actitud agresiva de los manifestantes hacia los ucranianos y las mercancías ucranianas que cruzan la frontera entre Polonia y Ucrania", ha declarado, según un comunicado. Nikolenko también ha señalado que los eslóganes antiucranianos que se escuchan en la frontera confirman el carácter "políticamente motivado" de la acción. "Su propósito es provocar un mayor agravamiento de las relaciones bilaterales", ha subrayado. Asimismo, ha expresado que los manifestantes no mencionan "las amenazas asociadas a la importación de grano y otros productos agrícolas de Rusia y otros países" y ha hecho un llamamiento a las autoridades polacas para que "evalúen jurídicamente los actos de los participantes en estas acciones, garanticen el desbloqueo y tomen medidas para poner fin a la retórica" utilizada. Además, ha aclarado que es "extremadamente importante preservar el nivel de solidaridad que Ucrania y Polonia han construido en los últimos años". "Ucranianos y polacos deben defender las relaciones de buena vecindad, luchar contra cualquier intento de socavar la confianza mutua y poner en peligro la seguridad de nuestros Estados", ha afirmado. Los agricultores polacos han vuelto a salir a la calle este martes en el marco de una huelga general que afecta a todo el país, donde han comenzado a bloquear carreteras y puestos de control fronterizos. Entre las principales reivindicaciones de los manifestantes se encuentra la prohibición de importar productos agrícolas ucranianos y la retirada de Polonia del Pacto Verde Europeo. PROTESTA DE TRANSPORTISTAS UCRANIANOS Por su parte, los transportistas ucranianos se han concentrado este mediodía frente a varios puestos fronterizos con Polonia como señal de protesta por las acciones de los camioneros polacos. Sindicatos y asociaciones de conductores de mercancías integran la protesta, recoge la radio pública Suspilne. "Lo que hacen los polacos ya ha superado todos los límites (...) La esencia de nuestra acción es detener los coches polacos que circulan fuera de la cola y hacer que se queden aquí como los nuestros en Polonia", ha manifestado el líder de la Unión Ucraniana de Transporte de Leópolis, Oleg Dubik. De acuerdo con otro líder sindical del sector, las protestas se prolongarán hasta el 15 de marzo, a menos que los transportistas polacos levanten antes el bloqueo de carreteras. "O todo el mundo se para, o todo el mundo conduce", ha señalado el líder de Transportes Internacionales de Automóviles de Ucrania, Volodimir Mijalevich. "No puede haber una situación en la que los coches ucranianos están parados y los polacos circulan. Entendemos la situación y lo que quieren, pero todas las exigencias de los polacos son a la Unión Europea o a sus autoridades, no hay exigencias a Ucrania", ha añadido Mijalevich. Los camioneros ucranianos han apostado sus vehículos en la carretera y muestran pancartas en las que se pueden leer mensajes contra el bloqueo de carreteras por parte de Polonia y se exige permitir a los transportistas ucranianos cruzar la frontera. 'Si Ucrania pierda, Polonia pierde', reza otra de las pancartas.