The Home Depot gana 14.017 millones de euros en su año fiscal 2023, un 11,5% menos, pero mejora el dividendo

La cadena estadounidense The Home Depot registró un beneficio neto de 15.143 millones de dólares (14.017 millones de euros) en su año fiscal 2023, finalizado el 28 de enero de 2024, lo que supone una disminución del 11,5% en comparación con las ganancias anteriores. Según las cuentas publicadas este martes por la mayor empresa mundial del sector del bricolaje y las reformas, la facturación alcanzó los 152.669 millones de dólares (141.314 millones de euros), un 3% menos. Después, se procesaron 1.621,8 millones de transacciones, un 2,7% menos que el año previo, además de que el importe medio de cada ticket bajó un 0,3%, hasta los 90,07 dólares (83,37 euros). El coste asociado a las ventas fue de 101.709 millones de dólares (94.144 millones de euros), un 2,8% menos, al tiempo que a la partida de gastos de comercialización, generales y administrativos se destinaron 26.598 millones de dólares (24.620 millones de euros), un 1,2% más. Si se incluyen las depreciaciones y amortizaciones, que fueron de 2.673 millones de dólares (2.474 millones de euros), el sumatorio de epígrafes fue de 130.980 millones de dólares (121.238 millones de euros), un 1,8% menos. Ya solo en el cuarto trimestre, las ganancias netas y la cifra de negocio fueron de 2.801 millones de dólares (2.593 millones de euros) y 34.786 millones de dólares (32.199 millones de euros), respectivamente. Estas cifras fueron 16,7% y un 2,9% inferiores en comparativa interanual. "Tras tres años de crecimiento excepcional de nuestra actividad, 2023 fue un año de moderación", ha indicado el presidente y consejero delegado de The Home Depot, Ted Decker. "Durante 2023, nos centramos en varias iniciativas para fortalecer el negocio, al tiempo que nos mantenemos fieles a nuestras inversiones estratégicas para crear la mejor experiencia interconectada, hacer crecer la cuota de cartera profesional a través de nuestro ecosistema único de capacidades y construir nuevas tiendas", ha añadido. DIVIDENDO Y PREVISIONES El consejo de administración ha aprobado un incremento del 7,7% en el dividendo trimestral a repartir, que será de 2,25 dólares (2,08 euros) por acción, pagadero el 21 de marzo a los tenedores que figuren como tal al cierre del parqué el 7 de marzo. The Home Depot ha subrayado que esto supone el 148 trimestre consecutivo que reparte dividendos en efectivo. Ya para 2024, la compañía ha avanzado un crecimiento de las ventas del 1% que se explica porque dicho año fiscal contará con 53 semanas, lo que añadirá 2.300 millones de dólares (2.129 millones de euros) en ventas. Si se descuenta esta semana extra, la facturación retrocedería un 1%.