Plan International alerta del aumento "vertiginoso" de la violencia contra las mujeres en la sociedad ucraniana

La ONG Plan International ha alertado de que las consecuencias de la guerra de Ucrania han profundizado en las desigualdades de género y provocado un aumento "vertiginoso" de la violencia contra las mujeres. Se estima que unas 3,6 millones de ellas requieren servicios para prevenir y dar respuesta a este problema. Plan International teme que el conflicto pueda abrir "profundas brechas de género" en la sociedad ucraniana. En estos dos años se ha potenciado la imagen de "masculinidad militarizada", encargada de proteger el país, mientras que mujeres y niñas han sido relegadas al hogar y al mantenimiento de los cuidados. "La violencia de género se ha disparado, y las niñas y las jóvenes están cada vez más expuestas a la violencia en la pareja, la violencia sexual y la explotación y los abusos sexuales", ha denunciado la organización. Un aumento de la violencia online contra las mujeres ha levantado las alertas de la organización, que cifra en una subida de hasta el 300 por cien las búsquedas en Internet relacionadas con las explotación sexual de refugiadas ucranianas. "Durante la guerra, la mayoría de las jóvenes tenemos miedo. No siempre me siento segura en la calle, sobre todo cuando veo a alguien armado. La gente está muy nerviosa, y este aumento del estrés causa más violencia contra niñas y mujeres", ha contado a la ONG Elizaveta, una estudiante universitaria de Kiev. FALTA DE ESCOLARIZACIÓN La ONG también ha puesto de relieve el "profundo" daño que el conflicto está causando a la salud mental de los más jóvenes, quienes han visto como algunas de sus redes de apoyo, como la educación, se han interrumpido abruptamente. "Los y las jóvenes viven entre el miedo y la incertidumbre", explica la ONG, que enumera algunos de estos problemas a los que se enfrentan estas persona, como miedo a morir o salir herido, insomnio, angustia por los familiares y amigos que tienen en el frente, o a no ser capaces de adaptarse en sus lugares de acogida. La falta de escolarización de los más pequeños es otra de las cuestiones que más preocupa. A estos dos años de guerra se les suma el periodo de restricciones por la crisis de la pandemia, lo que ha provocado que una parte de los niños ucranianos vengan padeciendo interrupciones y retrocesos desde hace casi cuatro años. "El aprendizaje online y la falta de interacción con otros niños pueden provocar un aislamiento precoz y retrasos críticos en los procesos de aprendizaje, con consecuencias potencialmente graves para el desarrollo", alerta. Por todo ello, Plan International ha pedido a los donantes internacionales que prioricen la respuesta humanitaria en Ucrania y los países vecinos que mayor número de refugiados reciben a través de programas sociales con perspectiva generacional y de género, incluyendo la violencia contra las mujeres, la salud mental, o la escolarización presencial de los más pequeños.