Naiara, ganadora de Operación Triunfo, revela sus planes fuera de la academia

Después de muchas semanas de trabajo, esfuerzo y dedicación, Naiara se ha convertido en la justa ganadora de la última edición de Operación Triunfo. Feliz de su progreso, la joven ha hablado para las cámaras de Europa Press reconociendo qué le diría a la Naiara del pasado: "Pues que trabaje mucho como lo ha hecho, que confíe mucho en ella. Que vale y no como artista, como persona. Que le diga a su madre te quiero todos los días". Con muchas ganas de comenzar una nueva etapa fuera de la academia, la ganadora de esta edición ya tenía unos referentes muy claro antes de entrar en el concurso: "A mí me ha gustado mucho, mucho, siempre, David bisbal. Tuve el privilegio de conocerlo. El trompeta de mi orquesta fue trompeta en la gira de David Bisbal, y lo pude conocer gracias a él. David Bisbal la verdad es que me encanta, Aitana también". Si le preguntan por los profesores, Naiara no puede elegir a ninguno de ellos ya que se lleva una maaravillosa experiencia de todos: "Con todos. Es como decir mamá o papá, pues bueno, mamá y mamá en mi caso. Cada uno de ellos son maravillosos. Nos han hecho sentirnos aquí increíble, nos han enseñado valores, todo. Es que todo, no me podría quedar con ninguno, son todos increíbles". Con respecto a sus compañeros, la ganadora sí que tenía sus preferidos para la gran final: "Yo estaba entre Juanjo, Lucas... no sé, en verdad cualquiera se lo merecía. Ya era un punto que cualquiera de los que ganáramos era merecidísimo pero yo pensaba que estaba entre Juanjo o Lucas". Muy divertida, activa y amiga de sus amigos, Naiara confiesa como es en su día a día cuando no hay camaras delante: "Naiara es un terremoto, Naiara no para. Yo me levanto y aún no he puesto el pie en el suelo, ya me estoy haciendo mi eyeliner para irme a la calle, a coger mi coche, irme de aquí para allá. No sé estar quieta, soy un terremoto. Me encanta estar con mis amigos. Tampoco soy muy fiestera pero me gusta mucho estar con mis amigos. En el día a día soy muy sencilla. Coger mi perro e irme a la montaña, respirar aire fresco. Soy muy sencilla".