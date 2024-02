Martes, 20 de febrero de 2024 (04:00 GMT)

RUSIA NAVALNI

Los investigadores rusos no entregarán el cuerpo de Navalni a su familia hasta el 4 marzo

Moscú (EFE).- Los investigadores rusos comunicaron a la familia del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, fallecido el viernes pasado en prisión, que no pueden entregar su cuerpo hasta dentro de otros 14 días debido a un "examen químico", según los colaboradores del político. "Los investigadores les dijeron a los abogados y la madre de Alexéi que no les darán el cuerpo, pues necesitan otros 14 días para practicarle un examen químico", escribió en X la portavoz del fallecido opositor, Kira Yarmish. Según Yarmish, se trata de una "mentira" y una "burla" que los investigadores no entregan el cuerpo para "esconder" las posibles pruebas del asesinato de Navalni.

RUSIA NAVALNI

La viuda de Navalni sucederá a su marido contra el Kremlin mientras la familia exige el cadáver

Moscú (EFE).- La viuda del líder opositor ruso, Alexéi Navalni, afirmó que continuará la lucha de su marido contra el Kremlin, al que acusó de ordenar su asesinato en prisión. El Kremlin aseguró que continúa la investigación sobre las causas de la muerte de Navalni mientras los familiares de este exigieron por tercer día la entrega del cadáver y en el país miles de rusos peregrinan de manera casi religiosa a los monumentos a las víctimas de las represiones políticas en sus ciudades para rendir memoria al reo más famoso.

RUSIA NAVALNI

España convoca al embajador ruso por la muerte del líder opositor ruso

Bruselas (EFE).- El Ministerio de Exteriores de España convocó al embajador ruso en Madrid, Yuri Klimenko, por la muerte de Aléxi Navalni, según fuentes diplomáticas. El titular de la cartera, José Manuel Albares, dijo que la muerte del Navalni "nunca debería haberse producido", y aseguró que el "responsable último es evidentemente quien le puso injustamente en prisión por motivos políticos". La convocatoria coincide con la revelación de que el piloto ruso Maxim Kuzminov, que desertó en agosto para entregarse al Ejército ucraniano con el helicóptero que pilotaba, ha sido encontrado muerto en España, según fuentes de la inteligencia militar ucraniana citadas por el Kyiv Post.

ISRAEL PALESTINA

Palestina pide a la CIJ exigir a Israel "el fin inmediato e incondicional" de la ocupación

La Haya (EFE).- El Gobierno palestino urgió este lunes a la Corte Internacional de Justicia (CIJ) a que declare que la ocupación israelí de Palestina es "ilegal y debe terminar de forma inmediata, total e incondicional" y alertó de que "el genocidio en curso" en la Franja de Gaza -donde hoy se supo que los muertos superan ya los 29.000 y los heridos subieron a casi setenta mil- es resultado de "décadas de impunidad e inacción”. Israel rechazó la legitimidad de la CJI para ocuparse del asunto y reivindicó su derecho a "defenderse contra amenazas existenciales".

ISRAEL PALESTINA

La comparación de Lula entre Gaza y el Holocausto desata una crisis diplomática con Israel

Brasilia/Buenos Aires (EFE).- La polémica por la comparación que el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, hizo entre la ofensiva israelí en Gaza y el Holocausto escaló con su declaración como persona "non grata" por parte de Israel, tras lo cual su Gobierno llamó a consultas al embajador en Tel Aviv y convocó al representante judío en el país. Por su parte, desde Buenos Aires el Centro Simon Wiesenthal repudió esa comparación entre la "guerra justa" de Israel contra los "terroristas" del grupo islamista Hamás con el asesinato sistemático de Adolf Hitler y los nazis de 6 millones de judíos durante el Holocausto.

UCRANIA GUERRA SITUACIÓN

Las tropas ucranianas se reagrupan para impedir el desarrollo de la ofensiva rusa

Kiev/Moscú (EFE)- Tras la caída de Avdivka, uno de los bastiones de Kiev en el Donbás, las tropas ucranianas han comenzado a reagruparse en sus nuevas líneas defensivas para intentar impedir que las fuerzas rusas progresen en ese sector del frente. "En el sector Avdivka, nuestros defensores repelieron cinco ataques enemigos en las zonas de Novobajmutivka, Lastochkino y Pervomaisky", afirmó en su canal de Telegram el comandante de la agrupación de tropas ucraniana Tavria, general Oleksandr Tarnavski.

HAITÍ MAGNICIDIO

La viuda del expresidente haitiano asesinado es acusada de complicidad en el crimen

Puerto Príncipe (EFE).- El juez haitiano Walther Voltaire acusó este lunes a Martine Moïse, viuda del asesinado presidente Jovenel Moïse, de complicidad y asociación criminal para cometer el magnicidio en 2021, según el informe judicial al que este lunes tuvo acceso EFE. Junto con la viuda fueron imputadas otras 50 personas, entre ellas 17 colombianos y también el ex primer ministro de Haití Claude Joseph y el exjefe de la Policía Nacional Léon Charles, quien ahora se desempeña como representante permanente del país caribeño ante la Organización de los Estados Americanos (OEA).

HUTÍES ATAQUES

La UE aprueba la misión naval Aspides en el mar Rojo, donde los hutíes atacan otro buque

Bruselas/Saná (EFE).- La Unión Europea (UE) aprobó la operación Aspides, la misión naval en el mar Rojo para escoltar y proteger de los ataques de los rebeldes hutíes a los buques mercantes que naveguen por el Golfo Pérsico, el de Omán y el de Adén y con mandato meramente defensivo. La misión tendrá cuatro fragatas de Francia, Alemania, Grecia e Italia, que colaborará también con una patrulla aérea en la zona y que tendrá su sede en la ciudad griega de Larisa. Los rebeldes chiíes hutíes reivindicaron un total de tres ataques contra un buque británico, que quedó gravemente dañado con riesgo de hundirse, y otros dos barcos estadounidenses en el golfo de Adén, frente a las costas del Yemen.

VENEZUELA DERECHOS HUMANOS

Maduro dice que la oficina de DD.HH. de la ONU se dedicaba al "espionaje" en Venezuela

Caracas (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, dijo este lunes que la Oficina del Alto Comisionado de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (Acnudh) en Caracas, cuyas actividades fueron suspendidas el jueves pasado por orden del Ejecutivo, se dedicaba al espionaje y la conspiración. "Esa oficina se desvió (...) se transformó en una oficina de espionaje interno, de conspiración interna (...) en el bufete de abogados de terroristas, conspiradores, golpistas y magnicidas de Venezuela", dijo el mandatario durante su programa semanal de televisión.

ARGENTINA FRANCIA

Argentina y Francia no descartan una negociación "fraccionada" del acuerdo Mercosur-UE

Buenos Aires (EFE).- Los ministros de Exteriores de Argentina y Francia no descartaron este lunes que las prolongadas y complejas negociaciones de un acuerdo de asociación estratégica entre el Mercosur y la Unión Europea (UE) prosigan de manera "fraccionada" o se busquen acuerdos en áreas específicas, más allá de la comercial. El estado de estas conversaciones fue uno de los asuntos abordados por la canciller argentina, Diana Mondino, y el ministro de Exteriores francés, Stéphane Séjourné, en una reunión que mantuvieron este lunes en Buenos Aires.

PORTUGAL ELECCIONES

Socialistas lusos dejarán paso a Gobierno en minoría de alianza conservadora si no ganan

Lisboa (EFE).- El candidato socialista luso, Pedro Nuno Santos, afirmó este lunes que dejará paso a un Gobierno en minoría de la conservadora Alianza Democrática (AD) si no gana las elecciones, lo que no fue garantizado en viceversa por su oponente de derechas, Luís Montenegro. Ambos líderes políticos, de los que uno de ellos está llamado a convertirse en el futuro primer ministro del país, se enfrentaron hoy en un debate electoral organizado por las cadenas CNN Portugal/TVI, que estuvo marcado por la protesta de centenares de policías frente al teatro Capitolio, donde tuvo lugar el evento.

UE POBREZA

España es el país de la UE con más pobreza infantil, con uno de cada cuatro niños afectado

Bruselas (EFE).- Uno de cada cuatro niños o niñas de la Unión Europea se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social, según un informe de Unicef que también señala a España como el país del bloque con más menores en esta situación. La pobreza infantil afecta a unos 20 millones de niños y niñas de los países europeos, lo que supone un aumento de 1,6 millones con respecto al dato de 2019, según consta en el primer Estado de la Infancia en la Unión Europea 2024 de la agencia de la ONU. En el caso de España, la cifra supera los dos millones de menores de edad y representa el 28 % de la población infantil y adolescente, la tasa más alta del club. EFE

