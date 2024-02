Lukashenko insta a estar "preparados para la guerra" y alerta de que los errores "tienen un alto precio"

El presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha instado este martes al país a estar "preparado para la guerra a nivel estratégico y mental" a medida que aumenta "el apetito y la actividad de Occidente" y ha alertado de que los errores militares "tienen un alto precio". "Bielorrusia no necesita la guerra, pero debemos estar preparados", ha indicado durante una reunión con los principales altos cargos del país. "¿Qué razones tienen en realidad los políticos de Europa Occidental para ampliar la composición de diversos tipos de coaliciones y alianzas político-militares? ¿Por qué estas sanciones ilegales absolutamente absurdas, la militarización a gran escala, la demostración de músculo, incluida la actividad militar cerca de nuestras fronteras?", ha aseverado. En este sentido, ha señalado que, "ahora estamos en un momento en que cada error de las fuerzas de seguridad puede costar caro, su precio es la paz y la seguridad de las personas", según ha recogido la agencia bielorrusa de noticias BelTA. "Como Presidente, miro el trabajo del bloque de seguridad de forma exhaustiva y bastante crítica e incluso meticulosa. Son los tiempos que corren. Cada error puede costarnos muy caro, ha insistido, al tiempo que ha manifestado que es importante abordar la opinión de expertos. "Conocemos las verdaderas razones del interés por nuestras tierras, pero esta no es la cuestión. (...) Desechemos todas las ilusiones sobre la posibilidad de una solución diplomática del conflicto mundial. El Derecho Internacional tampoco puede aliviar la tensión", ha lamentado. Según ha recalcado, la actitud de Occidente es "vergonzosa" dado que los que no están con ellos "son tomados por la fuerza con o sin contexto". Además, ha alertado de que los temores ante la posibilidad de que se desate una tercera guerra mundial "no son infundados". "Hoy es extremadamente importante no sólo evaluar de forma realista la situación y comprender lo que está ocurriendo, sino también actuar con prontitud. Y debemos actuar de forma proactiva. Todos nosotros, en primer lugar los uniformados, simplemente debemos estar preparados para repeler cualquier amenaza", ha sostenido. Así, se ha dirigido a los asistentes y ha manifestado que "saben lo que se oculta tras las maniobras de la OTAN y Estados Unidos". "Sabéis lo que significa para nosotros que se celebren en el territorio de países bálticos, Alemania y Polonia", ha dicho antes de afirmar que se espera que unos 90.000 militares de 32 países miembro y socios de la Alianza se sitúen "cerca de las fronteras". "Debemos estar lo más preparados posible para neutralizar los riesgos y las amenazas. Para ello, es necesario garantizar la resolución de las tareas prioritarias", ha continuado, si bien ha añadido que el país cuenta con las medidas necesarias para "infligir daños al enemigo".