Los hutíes piden a la UE "no jugar con fuego" ante el anuncio de su operación naval en el mar Rojo

Los rebeldes yemeníes hutíes han pedido a la Unión Europea "no jugar con fuego" ante el anuncio del lanzamiento de su nueva operación naval, 'Aspides', para escoltar buques mercantes y repeler ataques en el mar Rojo, ante la creciente preocupación por las perturbaciones al comercio marítimo. El presidente del Comité Revolucionario de los rebeldes --el Gobierno interino establecido por los hutíes--, Mohamed Alí al Huti, ha considerado que "su presencia aumenta la militarización del mar", mientras que "la navegación internacional es segura", según ha señalado a través de su perfil en la red social X, anteriormente conocida como Twitter. "Para los europeos, no jueguen con fuego. Aprended la lección de Reino Unido. No necesitáis el apoyo del diablo estadounidense para proteger a la entidad ocupante (Israel) para practicar el exterminio de la población de Gaza sin molestias", ha indicado antes de afirmar que la militarización "afecta a las cadenas de suministro de alimentos de las tiendas" de los países implicados. Asimismo, ha agregado que "cualquier insensatez" hará que los barcos involucrados "enloquezcan": "El que avisa no es traidor", ha concluido el presidente del Comité Revolucionario. La presidente de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha indicado horas antes que daba la "bienvenida a la decisión de lanzar la operación naval 'Aspides'. Europa garantizará la libertad de navegación en el mar Rojo, trabajando mano a mano con los socios internacionales". El Consejo de la UE ha confirmado la puesta en marcha de la misión que se espera que sea operativa en unas semanas. "Contribuirá a salvaguardar la seguridad marítima y a garantizar la libertad de navegación, especialmente de los buques mercantes y comerciales. Dentro de su mandato defensivo, la operación proporcionará conocimiento de la situación marítima, acompañará a los buques y los protegerá contra posibles ataques en el mar", ha señalado. La operación bautizada como 'Aspides', en referencia al término griego para escudo, contará con cuatro medios navales que aportarán Alemania, Grecia, Italia y Francia, mientras que en futuras rotaciones Bélgica ha puesto a disposición una fragata, explican fuentes diplomáticas a Europa Press. Su alcance será desde el estrecho de Bab el Mandeb al de Ormuz y sus buques vigilaran las aguas internacionales del Mar Rojo, el Golfo de Adén, el Mar Arábigo, el Golfo de Omán y el Golfo Pérsico.