Los españoles Alejandro Davidovich y Cristina Bucsa se despiden de Doha y Dubai

Los tenistas españoles Alejandro Davidovich y Cristina Bucsa se despidieron este martes de sus respectivas andaduras en los torneos de Doha y Dubai después de no poder superar sus estrenos ante el checo Jakub Mensik y la rusa Anna Kalinskaya. El jugador malagueño sumó su segunda derrota seguida en primera ronda tras la sufrida la semana en la pista cubierta de Rotterdam (Países Bajos) y pese a partir como el quinto cabeza de serie no pudo superar a un rival, 116 del mundo, que le batió por 7-6(3), 6-4. Davidovich tuvo sus mejores opciones en la primera manga donde fue en dos ocasiones por delante en el marcador gracias a sendos 'breaks', el segundo incluso dándole la opción de cerrar el parcial con su saque con 5-4. Mensik salvó la situación y luego fue más sólido en el 'tie-break', lo que le afianzó para un segundo set donde no desperdició el quiebre del primer saque del tenista español para cerrar el partido. Por su parte, en la pista dura de Dubai, Cristina Bucsa tampoco pudo avanzar más allá de la primera ronda al ser superado con autoridad por la rusa Anna Kalinskaya en dos mangas por 6-3, 6-4, tras un choque donde se le escapó la primera y se vio 3-0 abajo en la segunda tras la pérdida de cuatro servicios consecutivos. La española fue capaz de reaccionar e igualar, pero cedió una vez más su servicio, esta vez de forma fatal, ya que le costó el encuentro.