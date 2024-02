La OMS completa una segunda evacuación de pacientes del Hospital Naser, en el sur de la Franja de Gaza

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado este martes el fin de una segunda operación de evacuación de pacientes del Hospital Naser, situado en la ciudad de Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, lo que ha permitido el traslado de 32 pacientes en estado crítico, incluidos dos niños. La oficina del organismo en los Territorios Palestinos Ocupados ha indicado en un comunicado que "la OMS ha llevado a cabo dos misiones vitales para trasladar a 32 pacientes en estado crítico, incluidos dos niños, desde el Hospital Naser en el sur de Gaza durante el 18 y el 19 de febrero, en medio de las hostilidades y las restricciones de acceso". Así, ha especificado que las misiones tuvieron lugar con apoyo de la Media Luna Roja Palestina y la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) y ha agregado que "el equipo entregó también suministros limitados de medicinas esenciales y alimentos para el resto de pacientes y personal, que han quedado aislados de toda ayuda". La OMS ha señalado que los pacientes evacuados fueron trasladados al Hospital Europeo, en Jan Yunis, al Hospital Al Aqsa, en el centro de la Franja, y al Cuerpo Médico Internacional y los hospitales de campo Indonesio y Emiratí, en Rafá, en la frontera con Egipto. "El traslado de pacientes fue reclamado por el personal del hospital después de que las instalaciones quedaran fuera de servicio tras una redada militar el 14 de febrero después de un cerco de una semana", ha dicho, al tiempo que ha lamentado que entre los evacuados figura un paciente con fractura de la columna vertebral que ya fue trasladado previamente del Hospital Al Ahli al Hospital Naser. En este sentido, ha resaltado que el Hospital Naser "no tiene electricidad o agua corriente" y ha explicado que "los residuos médicos y la basura están creando el terreno propicio para enfermedades". "El personal de la OMS ha dicho que la destrucción en torno al hospital es 'indescriptible'. El área está rodeada de edificios incendiados y destruidos, grandes capas de escombros y calles sin ninguna zona intacta", ha detallado. "Se calcula que quedan 130 enfermos y heridos y al menos 15 doctores y enfermeras en el hospital", ha dicho el organismo, que ha recalcado que "teme por la seguridad y el bienestar de los pacientes y los trabajadores sanitarios" que continúan en las instalaciones. "GOLPE MASIVO AL SISTEMA SANITARIO DE GAZA" Por ello, ha advertido de que "una mayor alteración de los cuidados vitales a los enfermos y heridos llevará a más muertes" y ha reseñado que "hay esfuerzos en marcha para facilitar más traslados de pacientes en medio de las actuales hostilidades". La OMS ha recordado que, antes de estas misiones, vio negado en dos ocasiones su acceso al hospital y ha resaltado que al menos cinco pacientes han muerto en los últimos días en las unidades de cuidados intensivos, sucesos achacados por las autoridades de Gaza a los cortes en el suministro de electricidad y oxígeno. De esta forma, ha afirmado que "cualquier daño adicional al Complejo Médico Naser significará aún más retrasos en la restauración de su funcionalidad", especialmente tras el incendio del almacén médico y los daños sufridos por otro almacén con suministros. "Son acontecimientos trágicos que limitarán aún más el acceso a la atención médica en un contexto en el que las necesidades siguen aumentando", ha argüido. "El desmantelamiento y degradación del Complejo Médico Naser es un golpe masivo al sistema sanitario de Gaza. Las instalaciones en el sur ya operan muy por encima de su capacidad máxima y apenas son capaces de recibir a más pacientes", ha sostenido. Por último, ha reiterado su llamamiento a la protección de pacientes, trabajadores sanitarios, infraestructuras médicas y civiles y ha ahondado en que "los hospitales no deben ser militarizados, mal usados o atacados". "Por ello, ha pedido a las partes que "respeten el Derecho Internacional Humanitario y los principios de precaución, distinción y proporcionalidad". LA SITUACIÓN "SUPERA LA CATÁSTROFE" Por su parte, el Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado que 18 pacientes han sido evacuados del Hospital Naser y ha agregado que 118 pacientes "siguen dentro del complejo". "La situación en el Complejo Médico Naser, que la ocupación ha convertido en un barracón militar, supera ya la catástrofe y supone una amenaza directa para las vidas del personal y los pacientes", ha manifestado, antes de incidir en que "no hay electricidad, agua, comida, leche para niños, oxígeno ni cuidado médico apropiado para casos difíciles". "Pedimos a las instituciones internacionales que utilicen todos los medios para presionar a la ocupación israelí para que ponga fin a la militarización del hospital y permita que vuelva a funcionar, así como cubrir todas las necesidades humanitarias y médicas", ha zanjado. El Ejército israelí confirmó el pasado jueves un asalto contra el hospital, tras lo que las autoridades gazatíes acusaron a las tropas de Israel de convertir las instalaciones en un "barracón militar". Israel afirmó que durante la incursión fueron detenidas decenas de personas, incluidos 20 supuestos "terroristas" que presuntamente participaron en los ataques del 7 de octubre.