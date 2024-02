Gustavo deja entrever que Edmundo Arrocet tiene razón respecto a Las Campos: "Cuando estaba Teresa apenas las veía"

Para sorpresa de propios y extraños teniendo en cuenta que Gustavo Guillermo trabajó 34 años con María Teresa Campos y que para la presentadora era como un hijo más, el chófer ha revelado que su relación con Carmen Borrego y Terelu Campos ya no es la misma desde el fallecimiento de la malagueña el pasado mes de septiembre. Hace unos días, el exconcursante de 'GH VIP' reaparecía en la MBFW Madrid y evitaba mojarse sobre el incipiente noviazgo de Alejandra Rubio y Carlo Constanzia y sobre cómo se sentirá la tertuliana ante la mediática historia de amor que su hija ha iniciado con el hijo de Mar Flores, reconociendo que no tiene relación con ninguna de las dos. "Con Carmen hablo de vez en cuando, pero con Terelu y con Alejandra no. Es una circunstancia de la vida. Pasa y pasa, ya está. Ellas no me llaman, yo tampoco las llamo" revelaba, apuntando que a pesar de que cada uno lleva un "camino diferente" desde que se murió María Teresa, ante todo habría "cordialidad". Unas declaraciones que han dejado a más de uno sorprendido y que Gustavo ha querido matizar durante el desfile de Félix Ramiro este lunes en la capital. Y aunque ha intentado quitar hierro a su distanciamiento de Terelu, lo cierto es que involuntariamente ha echado más leña al fuego al dar la razón a Edmundo Arrocet, que aseguró que durante los 6 años que estuvo con Teresa, sus hijas apenas iban a verla. "No hay que pensar mal, simplemente ni Terelu me llama, ni yo la llamo. No hay nada malo en eso, ella tiene su grupo de amigos y yo los míos. Y no me da pena porque no pasa nada. Incluso estando con Teresa yo apenas las veía, tampoco ha cambiado tanto la relación" ha confesado. Sin embargo, no oculta que su relación "se ha enfriado a raíz de salir de 'Gran Hemrano'", aunque defiende que nada de lo que hizo o dijo en la casa de Guadalix de la Sierra pudo molestar a Terelu porque "mi comportamiento ha sido intachable y lo único que he hecho ha sido hablar bien de ellas". "No hay que tener la mano a nadie porque yo no tengo ningún problema en hablar con ella, y además tenemos una cena pendiente que le debo a Terelu" ha zanjado, dejando claro que él está abierto a retomar la relación con la hija de María Teresa porque sabe que a la presentadora a lo mejor "no le gustaría" ver el distanciamiento entre Terelu y su mano derecha, Gustavo.