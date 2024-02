Google trabaja para evitar la filtración de los códigos de un solo uso en Android

Una próxima versión de Android protegerá los códigos de un solo uso enviados mediante mensaje de texto o correo electrónico, una nueva medida de seguridad en la que ya trabaja Google y que hará más segura la recepción de notificaciones sensibles. Google está trabajando en un nuevo permiso que permitirá a determinadas aplicaciones recibir a lo que denomina notificaciones sensibles, como han identificado desde Android Authority en la beta 1 de Android 14 QPR3. Como explican, se trata de un permiso vinculado a un nivel de protección que hace que no pueda estar disponible para todas las aplicaciones, sino solo para aquellas que cuenten con el respaldo de la compañía. El permiso, asimismo, forma parte de una nueva característica en desarrollo que redactará notificaciones confidenciales de aplicaciones no fiables con la implementación de una API que requiere que el usuario otorgue su permiso para que las 'apps' puedan leer o actuar en las notificaciones. En Android Authority consideran que se trata de una característica que Google pretende implementar en el sistema de autenticación multifactor. Esta idea la extraen de una bandera encontrada en el código fuente de Android 14 identificada como 'OTP_REDACTION' que, como explican, controla la redacción de notificaciones de contraseña de un solo uso en la pantalla de bloqueo. La bandera no está activada en Android 14, por lo que consideran que Google prepara esta novedad para la siguiente versión, Android 15. Independientemente del número del sistema operativo, la combinación de las dos características (la bandera 'OTP_REDACTION' y la recepción de notificaciones sensibles) permitiría proteger los códigos que se envían a través de SMS o 'email' de filtraciones.