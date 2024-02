Eva González, sin nada que decir tras las imágenes de su hijo Cayetano viendo a su padre torear

Inmerso en una temporada taurina especialmente ilusionante y que como ya ha revelado no será la de su retirada -que no está lejos como ha reconocido- Cayetano Rivera ha toreado este fin de semana en la localidad madrileña de Moralzarzal con un espectador muy especial en el tendido: su hijo Cayetano, que a sus 5 años se ha convertido en su mayor admirador y no perdió detalle de la corrida, sorprendiendo a su padre al lanzarle un ramo de flores que el torero agradeció emocionado. Unas imágenes tan tiernas como cómplices que reflejan la especial relación que Cayetano tiene con su pequeño y tras las que Eva González ha reaparecido con una gran sonrisa pero sin nada que decir sobre la unión que su hijo tiene con su papá. Tras disfrutar del concierto que Luis Fonsi -coach de 'La Voz'- ofreció el viernes en el Wizink Center, la presentadora ha regresado a Sevilla para reencontrarse con Cayetano Jr. tras el fin de semana que el niño ha pasado con el torero y, parca en palabras, ha guardado silencio cuando le hemos preguntado si le parece bien que su hijo vaya a la plaza de toros a ver a su padre y cómo es su relación en la actualidad con su exmarido. Radiante sin gota de maquillaje y con un abrigo rosa pastel, Eva tampoco ha desvelado si un año y medio después de su separación tiene ganas de volver a enamorarse y rehacer su vida como ha hecho Cayetano con la portuguesa María Cerqueira, con la que acaba de celebrar su primer aniversario de relación, dejando en el aire si por el momento prefiere seguir difrutando de su soltería como hasta ahora. es todo un aacaparó todas las miradas c PRESENTADORA TAMPOCO DICE SI ESTÁ DISFRUTANDO SU ETAPA DE SOLTERA O SI TIENE GANAS DE ENAMORARSE DE NUEVO. EVA EVITA DESVELAR SI EL FIN DE SEMANA HA ESTADO EN MADRID CON SUS AMIGAS. Y SE GUARDA SU OPINIÓN SOBRE LA CACIÓN DE 'ZORA' COO CANDIDATA DE EUROVISIÓN"-. ESTE TEMA ES EN EXCLUSIVA Total a Eva: - Hola, Eva, qué guapa - ... - Eva, qué tal, pasando el finde en Madrid, verdad, con las amigas - ... - Como experta en un programa de música, sólo preguntarte por la canción de eurovisión ¿qué opinas sobre toda la polémica? - ... - ¿No nos puedes decir nada sobre la canción de eurovisión, Eva, te parece bien? - ... - Qué te parece, ayer vimos al peque con Cayetano que estaba en la plaza toreando ¿todo muy bien, verdad? - ... - ¿Cuándo te veremos otra vez enamorada de nuevo? - ... - Bueno, tú disfrutando de tu soltería ¿verdad? - ... - Muchas gracias, Eva - Adiós Recursos de Eva llegando con la maleta en la estación de Santa Justa de Sevilla. A la salida de la estación camina por la zona de taxi hasta coger uno ESTE TEMA ES EN EXCLUSIVA