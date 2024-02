El Supremo de Brasil rechaza la petición de Bolsonaro de posponer su declaración por la supuesta trama golpista

El Tribunal Supremo de Brasil ha rechazado este lunes la petición emitida por el equipo legal del expresidente brasileño Jair Bolsonaro para posponer su declaración en el caso de la supuesta trama golpista en la que habría participado para evitar dejar el poder tras su derrota en las urnas frente a Luiz Inácio Lula da Silva en octubre de 2022. El juez Alexandre de Moraes ha negado que a Bolsonaro no se le haya garantizado el acceso a la totalidad del material incautado, tal y como exponía la defensa, y ha expresado que no le corresponde a él "elegir la fecha y la hora de su interrogatorio", según ha publicado Agencia Brasil. De Moraes también ha afirmado que, a pesar de que la Constitución otorga el derecho al silencio y protección contra la autoincriminación, no permite que el acusado pueda negarse a participar en actos procesales establecidos en el marco de la ley. La Policía Federal de Brasil ha citado Bolsonaro para que preste declaración este jueves día 22 de febrero por una supuesta trama que constaría de dos partes, una primera llevada a cabo por las llamadas 'milicias digitales', encargadas de difundir a través de los medios y las redes sociales supuestas irregularidades del proceso electoral, mientras que en la segunda, que contaría con el aval de algunos militares, se concretaría la asonada. La investigación de la Policía halló un 'borrador' golpista en el que se contemplaba los arrestos de los jueces del Tribunal Supremo Gilmar Mendes y Alexandre de Moraes, razón por la que la defensa ha pedido la retirada del caso de este último, así como el del presidente del Senador, Rodrigo Pacheco. Asimismo, descubrieron que los militares afines presionaron a los que se mostraban contrarios y que el entonces asesor de Bolsonaro, el coronel Mauro Cid --su nombre aparece en otras causas que implican al expresidente--, recibió 100.000 reales (18.000 euros) para sufragar los gastos que pudieran ir surgiendo.