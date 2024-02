El presidente del Senado colombiano carga contra las políticas "erráticas e inconvenientes" de Petro

El presidente del Senado de Colombia, Iván Name, ha arremetido este martes contra las "erráticas e inconvenientes" políticas aprobadas por el presidente del país, Gustavo Petro, desde que asumiera el cargo a comienzos de agosto de 2022. "Creo que el presidente tienen oportunidad para que en donde se ha equivocado, pueda corregir y que la ruta del país sea la reafirmacion democrática e institucional", ha manifestado Name en declaraciones recogidas por la emisora RCN Radio. Por otro lado, Name ha mostrado su preocupación ante el reciente llamamiento del Gobierno para celebrar manifestaciones por el nombramiento de la nueva fiscal del Estado, aplazado en reiteradas ocasiones por el Supremo y previsto ahora para el jueves. Para el congresista, esta postura "no es responsable" y podría "generar violencia". "Debemos tener prudente manejo en las convocatorias para que no generen actitudes de presión al borde de las decisiones que se tomen en el Congreso o en el poder judicial", ha recalcado. Asimismo, el presidente de la Cámara Alta del Parlamento colombiano ha recomendado al Gobierno tener "mucho cuidado" con la gestión de ciertos asuntos presupuestarios que el Ejecutivo plantea aprobar a través de decretos. "Recomendamos mucho cuidado en el manejo que se está haciendo para la corrección de algunos temas presupuestales, vía decreto no se puede suplantar o reemplazar el trámite en el Congreso", ha apuntado el senador Name, miembro de Alianza Verde.