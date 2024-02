El PPP alerta sobre un posible "estancamiento" de las conversaciones para formar Gobierno en Pakistán

El líder del Partido Popular de Pakistán (PPP), Bilawal Bhutto, ha alertado sobre un posible "estancamiento" de las conversaciones con el partido del ex primer ministro Nawaz Sharif para formar Gobierno si la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz (PML-N) no hace ciertas concesiones para lograr un acuerdo. "Si alguien quiere cambiar su postura, puede haber progresos. Si no están dispuestos a cambiarla, preveo un estancamiento", ha dicho Bhutto, quien ha afirmado que esto dañaría la democracia y el sistema parlamentario en el país centroasiático. "Si quiero dar un voto a la PML-N, lo haré en mis términos, no en los suyos", ha explicado, antes de afirmar que "cuanto antes se resuelva esto, mejor será para la estabilidad y para el Gobierno entrante", según ha informado el diario paquistaní 'Dawn'. Ambos partidos alcanzaron la semana pasada un principio de acuerdo, si bien los flecos pendientes han retrasado el anuncio de la formación del Gobierno tras las recientes elecciones generales, en medio de las denuncias de irregularidades por parte de otros partidos, incluido el Movimiento para la Justicia en Pakistán (PTI) del ex primer ministro Imran Jan. De hecho, Gohar Jan, líder del PTI, ha reclamado este mismo martes la dimisión del presidente de la comisión electoral, Sikandar Sultan Raja, debido a que las elecciones "no fueron libres, justas y transparentes". "No tiene derecho a seguir un día más en el cargo", ha agregado. "Queremos que los resultados electorales vayan en línea con el mandato del público", ha subrayado, al tiempo que ha hecho hincapié en que todas las investigaciones en torno a presuntas discrepancias e irregularidades en la votación deben ser totalmente imparciales. Rauf Hasán, un alto cargo del PTI, afirmó la semana pasada que estas elecciones generales serán recordadas como "el mayor fraude" en la historia del país centroasiático y resaltó que las estimaciones del partido le daban 177 escaños en la Asamblea Nacional, donde ha obtenido 92. Alrededor de 240 millones de paquistaníes estaban llamados a las urnas para unas elecciones que se celebraron en medio de un repunte de la violencia y ante las denuncias sobre una nueva interferencia del Ejército en el proceso y las condenas contra varios altos cargos del PTI, incluido Jan, quien está encarcelado tras varias sentencias contra él tras ser sacado del poder en 2022 en una moción de censura.