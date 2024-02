El PP dice que el fin de la legislatura no depende de Feijóo sino de cuando Puigdemont decida sacar a Sánchez de Moncloa

La vicesecretaria de Organización del PP, Carmen Fúnez, ha asegurado este martes que el fin de la legislatura no depende ni del Partido Popular ni del propio jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, sino que depende del expresidente catalán Carles Puigdemont. Así, ha subrayado que el PSOE seguirá en el Palacio de la Moncloa hasta que los independentistas quieran. "La debilidad de Pedro Sánchez es lo que le mantiene en el poder porque cuanto más débil es, más apoyo recibe de los independentistas. Por tanto, el fin de esta legislatura será cuando los independentistas decidan sacar a Sánchez del Palacio de la Moncloa", ha declarado. En una entrevista en Telecinco, que ha recogido Europa Press, Fúnez ha indicado que, tras el resultado de las elecciones gallegas, hay una lectura "muy clara": está "acreditado" que el PP "es la única alternativa para parar a los independentistas en España y para sacar a Pedro Sánchez del Gobierno del país". EL PP, LA "ALTERNATIVA CONSTITUCIONALISTA" EN GALICIA Así, ha señalado que en este caso los gallegos han optado por el Partido Popular "como alternativa constitucionalista" y ha añadido que cada vez más personas se acercan a su formación al rechazar que el "independentismo tenga que marcar la política española en el día a día". Tras indicar que ese llamamiento "supera los límites de izquierda o de derecha", Fúnez se ha mostrado convencida de que ha habido "muchos socialistas de Galicia que en las últimas elecciones han optado por el Partido Popular". "En ese 47% de votos que hemos recibido y en esos 40 escaños hay votantes del PSOE que no querían votar a una muleta del independentismo, que es lo que Sánchez ha hecho del Partido Socialista en muchas comunidades", ha aseverado, para insistir en que el PP es la "alternativa constitucionalista" en España "en este momento". Al ser preguntada si el PP es la alternativa que está a punto de llegar o será dentro de cuatro años cuando puedan volver a gobernar, Fúnez ha indicado que "el fin de esta legislatura no depende del Partido Popular y tampoco depende de Pedro Sánchez". "El fin de esta legislatura desde el principio sabemos que depende de Puigdemont", ha dicho, para recordar que así lo ha expresado el expresidente catalán y los portavoces de Junts, algo que "sabe" Pedro Sánchez.