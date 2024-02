El líder del brazo político de Hamás viaja a Egipto para abordar un posible acuerdo de alto el fuego en Gaza

El líder del brazo político del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), Ismail Haniye, ha llegado este martes a Egipto en el marco de un proceso de negociaciones para un posible acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza a cambio de la liberación de rehenes secuestrados durante los ataques ejecutados el 7 de octubre por el grupo islamista. Hamás ha dicho que Haniye "ha llegado esta mañana a la capital de Egipto, El Cairo, como jefe de una delegación de la cúpula del movimiento para mantener discusiones con funcionarios egipcios sobre las condiciones políticas ante la guerra agresiva contra Gaza y los esfuerzos para detener la agresión, entregar ayuda a la gente y lograr los objetivos del pueblo palestino". Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', vinculado a Hamás, junto a Haniye viaja Jalil al Haya, otro alto cargo del grupo islamista que reside en la capital de Qatar, Doha, al igual que el líder del ala política de la formación. Durante las últimas semanas ha habido una serie de esfuerzos para mediar un acuerdo entre Israel y Hamás --encabezados por Qatar, Egipto y Estados Unidos-- para un alto el fuego, la entrega de ayuda humanitaria a Gaza y la liberación de todos los rehenes en manos del grupo y otras formaciones palestinas. La visita llega después de que una delegación encabezada por Al Haya se desplazara el 8 de febrero a El Cairo para abordar estas conversaciones, si bien días después Osama Hamdan, un alto cargo del brazo político del grupo, afirmó que la última propuesta de Israel no ayuda a acercar posturas. Así, dijo que la propuesta "confirma que (Israel) no es serio sobre lograr un acuerdo" y acusó al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, de "mantener una política de evasión y procrastinación" y de "no estar interesado en lograr un acuerdo". El Ejército de Israel lanzó su ofensiva contra Gaza tras los citados ataques de Hamás, que dejaron 1.200 muertos y 240 secuestrados. Desde entonces, las autoridades gazatíes han notificado la muerte de cerca de 29.200 palestinos, a los que se suman cerca de 390 palestinos fallecidos en Cisjordania y en Jerusalén Este por las acciones de las fuerzas de seguridad y de colonos israelíes.