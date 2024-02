El chavismo y la oposición se reúnen en Venezuela en un clima de desconfianza

Representantes del Gobierno de Venezuela y de la plataforma que aglutina a los principales partidos de la oposición han celebrado una nueva reunión, en la que la Plataforma Unitaria ha acusado al chavismo de incurrir en "violaciones" de los acuerdos suscritos en Barbados y ha reclamado el establecimiento de un calendario claro hacia las elecciones presidenciales. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que encabeza la delegación chavista, ha comparecido al término de "una intensa jornada de trabajo" de la que espera avanzar hacia un "consenso nacional" para la elaboración de un calendario. La oposición ha presentado un plan propio, que Rodríguez ha prometido ante los medios estudiar "con el mismo vigor con el que han sido atendidas todas las propuestas", defendiendo que "el diálogo es un ejercicio natural de todo proceso democrático". "Lo que sí hay que tener claro es que el diálogo no es sinónimo de impunidad", ha advertido, en una comparecencia en la que ha puesto en aviso a quienes, según sus propias palabras, manejen "una doble agenda basada en la violencia". "Estarán sin duda arrastrados por la rueda de la historia", ha apostillado. La detención de la activista hispanovenezolana Rocío San Miguel, el cierre de la oficina de Derechos Humanos de la ONU y la confirmación de la inhabilitación política de la teórica candidata opositora a la Presidencia, María Corina Machado, ha marcado estas últimas semanas, en la que la Plataforma Unitaria ha acusado en reiteradas ocasiones al Gobierno de incumplir sus compromisos. El jefe de la delegación opositora, Gerardo Blyde, ha subrayado que "hay que cumplir con lo acordado", con una crítica directa a las autoridades ante lo que ha descrito como un "escalamiento de represión y violaciones al Acuerdo de Barbados", teórica 'hohja de ruta' hacia las presidenciales. "El escalamiento de los últimos días no ayuda en nada a la ruta electoral ni al proceso de negociación que estamos promoviendo", ha advertido, señalando que la parte opositora no se ha "separado" de los compromisos suscritos. "Estamos comprometidos a buscar un pacto de convivencia dentro de la Constitución y el respeto de los Derechos", ha señalado. Una de las reivindicaciones recurrentes de las formaciones opositoras pasa por el establecimiento de un calendario claro. "¿Cómo es posible que hoy no tengamos una fecha de elección?", se ha preguntado Blyde, en busca de "certezas" y para evitar que el proceso pueda modificarse por "el capricho de una persona", en alusión al presidente Nicolás Maduro. En este sentido, ha lamentado que, a día de hoy, "el Estado está tomado por una sola persona, sin independencia". Por ello, ha llamado a establecer cuanto antes "condiciones para un proceso electoral transparente".