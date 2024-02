EE.UU. anunciará “importantes sanciones” por muerte de Navalni

(Bloomberg) -- Estados Unidos planea presentar el viernes un “importante paquete de sanciones” contra Rusia tras la muerte del líder de la oposición Alexéi Navalni, dijo la Casa Blanca.

“Por orden del presidente Biden, anunciaremos el viernes de esta semana un importante paquete de sanciones para responsabilizar a Rusia por lo que le sucedió al señor Navalni”, dijo el martes a la prensa el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby.

Kirby señaló que no podía anticipar sanciones financieras específicas, pero dijo que el paquete estaba diseñado para seguir responsabilizando al presidente ruso, Vladímir Putin, de “dos años de guerra en Ucrania” y que se “complementaría específicamente con sanciones adicionales en relación con la muerte del Sr. Navalni”.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que Putin era responsable de la muerte de Navalni —de 47 años y un abierto opositor al líder ruso—, quien había sido encarcelado en el Ártico. En 2021, Biden dijo que había advertido a Putin durante una cumbre en Ginebra sobre las importantes consecuencias que tendría si Navalni moría en prisión.

EE.UU. ya ha impuesto importantes sanciones que afectan a grandes sectores de la economía rusa y a altas autoridades tras la invasión a Ucrania, por lo que no está claro si las nuevas medidas tendrán un efecto práctico para Moscú.

Kirby dijo que la embajada de EE.UU. en Rusia está trabajando para pedir “transparencia total” a las autoridades de ese país sobre la causa específica de muerte de Navalni. No obstante, expresó poca confianza en que Washington pueda establecerla.

“Sin dejar de lado el hecho de que, independientemente de la respuesta científica real, el señor Putin es responsable de ella. Pero a falta de una investigación creíble sobre su muerte, es difícil llegar a un punto en el que podamos simplemente confiar en la palabra de los rusos”, sostuvo Kirby.

Nota Original: US to Announce ‘Major Sanctions’ Friday Over Navalny Death (1)

