Dinosaurios parecidos a ponis cruzaron el mar durante el Cretácico

El análisis de fósiles de dinosaurios pico de pato del tamaño de un poni procedentes de Marruecos ha revelado una conexión sorprendente entre los dinosaurios de Europa y África. ¿Cómo llegaron a Marruecos los dinosaurios pico de pato, un grupo que evolucionó en América del Norte? Al final del período Cretácico, hace 66 millones de años, los altos niveles del mar y la desintegración del supercontinente Pangea dejaron a África como un continente insular aislado. Estaba rodeada de agua por todos lados. Hace varios años, sin embargo, se encontraron en África restos de un miembro de la familia de los dinosaurios pico de pato, un grupo que evolucionó en América del Norte, lo que plantea la pregunta de cómo llegaron allí. Ahora, un nuevo estudio publicado en Scientific Reports revela que los picos de pato no sólo lograron cruzar el mar de Tetis, sino que se volvieron muy diversos una vez que colonizaron África, con al menos tres especies que habitaban el norte de África al final del Cretácico. Los fósiles de Marruecos revelan una nueva especie de dinosaurio pico de pato, Minqaria bata, que medía entre 3 y 4 metros de largo y pesaba unos 250 kg, aproximadamente del tamaño de un poni. Aunque el animal era pequeño según los estándares del pico de pato, los huesos del cráneo estaban muy unidos, lo que demostraba que estaba maduro. NADARON O FLOTARON CIENTOS DE KILÓMETROS La anatomía del nuevo pico de pato se parece mucho a la de las especies europeas, lo que sugiere que nadaron o flotaron a través de varios cientos de kilómetros de aguas abiertas para colonizar el norte de África. Además, los huesos más grandes sugieren una tercera especie más grande, de unos 5 a 6 metros de largo. El nuevo dinosaurio se llama Minqaria bata (en árabe significa "pico" y "pato", respectivamente). Minqaria se parece mucho al único pico de pato africano conocido anteriormente, Ajnabia odysseus, pero la forma de las mandíbulas y los dientes es distinta, lo que demuestra que era una especie diferente y probablemente ocupaba un nicho ecológico diferente. Tanto Minqaria como Ajnabia formaban parte de la subfamilia Lambeosaurinae, un grupo de picos de pato conocidos por sus elaboradas crestas en la cabeza. Estas crestas no eran puramente para mostrar; albergaban largos conductos nasales que podían resonar como un cuerno. "Estos probablemente eran animales ruidosos y vocales", dijo en un comunicado el doctor Nicholas Longrich, del Departamento de Ciencias de la Vida y el Centro Milner para la Evolución de la Universidad de Bath, quien dirigió el estudio. "Las aves modernas vocalizan para encontrar pareja o declarar territorios. Pero son especialmente vocales en bandadas: una bandada de flamencos o una colonia de pelícanos que anidan son extremadamente ruidosas y se comunican constantemente. Así que es probable que, al igual que las aves, estos picos de pato fueran animales sociales". El cerebro también es grande para los estándares de los dinosaurios, una característica asociada con animales sociales como los cuervos y los primates. El Dr. Longrich dijo: "Probablemente había manadas muy ruidosas y ruidosas (o bandadas, si se prefiere) de estos pequeños picos de pato deambulando por las costas de Marruecos hace 66 millones de años". Minqaria era un animal pequeño, pero los huesos que rodean el cerebro están muy unidos y parcialmente fusionados, lo que demuestra que era un adulto completamente desarrollado. La otra especie marroquí, Ajnabia, tenía aproximadamente el mismo tamaño. Los huesos más grandes también estudiados por el equipo, incluidos un hueso del brazo y un hueso del muslo, sugieren una tercera especie, más grande. "Los picos de pato no sólo lograron llegar a África al final del Cretácico", dijo Longrich, "sino que una vez que lo hicieron, evolucionaron rápidamente para aprovechar los nichos abiertos y se volvieron diversos". Al final del Cretácico, los niveles del mar eran altos, inundando gran parte de los continentes, y la tierra de la Tierra quedó fragmentada por la desintegración de Pangea y la deriva continental. Eso dejó a África flotando sola en el océano, un continente insular como la actual Australia. Pero los dinosaurios pico de pato, que evolucionaron mucho después de que se rompieran las conexiones terrestres, de alguna manera lograron llegar a África. "Es extremadamente improbable que los dinosaurios pudieran cruzar el agua para llegar a África", dijo Longrich, "pero improbable no es lo mismo que imposible. Y con el tiempo suficiente, las cosas improbables se vuelven probables. Compra un billete de lotería todos los días y, si esperas lo suficiente, ganarás. "Estos cruces oceánicos podrían ser eventos que ocurren una vez cada millón de años, pero el Cretácico duró casi 100 millones de años. En ese tiempo sucederán muchas cosas extrañas, incluidos los dinosaurios que cruzarán los mares".