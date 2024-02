Detenida en Rusia una mujer ruso-estadounidense sospechosa de traición

Las fuerzas de seguridad de Rusia han detenido este martes en la ciudad de Ekaterimburgo a una mujer con doble nacionalidad ruso-estadounidense sospechosa de traición por presuntamente recaudar fondos a favor de las Fuerzas Armadas de Ucrania, en el marco de la invasión del país vecino, desatada en febrero de 2022. El Servicio Federal de Seguridad (FSB) ha especificado en un comunicado publicado en su página web que los agentes "han suprimido las actividades ilegales de una mujer de 33 años residente en Los Angeles, con doble nacionalidad ruso-estadounidense, que estaba implicado en la entrega de ayuda financiera a un Estado extranjero, actividades dirigidas contra la seguridad del país". "Desde febrero de 2022, recaudó de forma activa fondos en interés de una organización ucraniana, que posteriormente los usó para comprar armas tácticas y munición para las Fuerzas Armadas ucranianas. Además, esta ciudadana participó en Estados Unidos en repetidas acciones públicas en apoyo al régimen de Kiev", ha subrayado. Así, ha manifestado que "la unidad de investigación del FSB en la región de Sverdlovsk ha abierto un caso bajo el artículo 275 del Código Penal de Rusia", que aborda los casos de traición. "Las actividades operativas de búsqueda y las investigaciones continúan. El tribunal ha ordenado una medida preventiva de detención de la acusada", ha zanjado. Por el momento no ha trascendido la identidad de la detenida y las autoridades de Estados Unidos no se han pronunciado sobre este hecho. Las fuerzas de seguridad rusas detuvieron en enero a un estadounidense en el marco de un caso de presunta producción y venta de drogas, mientras que en marzo de 2023 fue detenido en Ekaterimburgo el periodista Evan Gershkovich, del diario 'The Wall Street Journal' por supuestos actos de espionaje. A ellos se suma el exmarine Paul Whelan, detenido en 2018 y posteriormente condenado a 16 años de cárcel por espionaje. Estados Unidos ha denunciado en varias ocasiones lo que describe como detenciones injustas en el marco de una supuesta estrategia de Rusia para lograr intercambios de presos.