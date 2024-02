Chenoa confiesa que ha estado enganchada a los 'shippeos' de 'OT 2023'. ¿Le han recordado a su romance con David Bisbal?

Después de la emocionante final de Operación Triunfo 2023, la cual ganó indiscutiblemente Naiara, la cantante y presentadora del programa, Chenoa, ha querido compartir sus sabios consejos para los participantes que ahora enfrentan una transición crucial en sus vidas, aquella que ella vivió hace 23 años. En una entrevista con el equipo de Europa Press, Laura ha revelado que su principal recomendación para los finalistas en estos momentos es buscar refugio en la familia y en amigos cercanos: "La primera cosa que deberían hacer es pasar tiempo con la familia". "Al final, creo que necesitan mucho cariño y afecto. Necesitan ese contacto humano y estar en un ambiente familiar donde se sientan seguros y cómodos. Además, rodearse de amigos de toda la vida que no los bombardeen con preguntas y les permitan simplemente estar y procesar todo lo que están experimentando", explica. La artista también ha reflexionado sobre cómo han cambiado los tiempos desde su propia participación en el programa, especialmente en lo que respecta a los 'shippeos' o relaciones sentimentales entre los concursantes. Cabe recordar que durante su paso por la academia, David Bisbal y ella comenzaron una bonita e idílica historia de amor, pero asegura que es incomparable la repercusión con los romances que han surgido en esta edición: "Los medios de comunicación eran más prominentes en ese entonces. No teníamos redes sociales, así que el 'shippeo' no existía de la misma manera. Era más artesanal, como cuando forraba carpetas en mi época". Chenoa, quien estudió Historia del Arte antes de entrar en el mundo de la música, admite que a veces se pregunta cómo habría sido su vida si hubiera seguido ese camino. "Siempre me ha gustado mucho la pintura, especialmente el estilo impresionista. Soy una apasionada de los museos y del análisis artístico", confiesa. Además, la cantante ha querido compartir sus planes futuros, enfocados en su carrera musical: "Voy a seguir trabajando en lo que amo. Estoy muy emocionada por lo que viene, incluyendo mi próximo sencillo, del cual la letra es simplemente impresionante". Chenoa también ha aprovechado la ocasión para hablar sobre la importancia de la salud mental, revelando su propia filosofía para manejar la exposición mediática: "He cometido errores en público muchas veces, pero siempre he aprendido a reírme de mí misma. Creo que mantener la naturalidad y el sentido del humor es fundamental para preservar la salud mental en este medio".