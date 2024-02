Carlo Constanzia, tras las lágrimas de Jeimy porque sigue enamorada: "Si tuviera que llorar yo llenaría los embalses"

Tras sus visitas al plató de 'TardeAR', Jeimy Báez continúa con su ascenso mediático y, dispuesta a seguir contando con pelos y señales cómo era su relación con Carlo Constanzia y cómo 3 días antes de la publicación de sus apasionados besos con Alejandra Rubio el hijo de Mar Flores le decía que era la única mujer de su vida, este domingo ha visitado 'Fiesta'. Y aunque su noviazgo con el actor se rompió el pasado 20 de enero -ella le echó de su casa al sentirse humillada por una conversación en la que él planeaba un fin de semana con amigos y muchas "pivas para gozar"- Jeimy ha confesado que hasta que descubrió que Carlo estaba conociendo a la hija de Terelu Campos, pensaba que iban a volver a estar juntos. "Me ha roto" aseguraba muy emocionada sin poder contener las lágrimas, dejando entrever que todavía está enamorada del artista. Unas declaraciones a las que Carlo ha respondido con contundencia este lunes al abandonar el centro de inserción en el que pasa todas las noches. Dejando en el aire si le ha sorprendido que Jeimy haya ido ya a varios platós de televisión, y negando con la cabeza que le haya molestado que la joven haya hecho públicos sus mensajes, el protagtonista de 'Toy Boy' ha confesado que "no sabe" si su ex está hablando porque sigue enamorada de él: "Preguntarle a ella, no a mí, no lo sé. La verdad es que ya no estoy siguiendo nada, ni voy a seguir nada". "Si tuviera que llorar yo... llenaría los embalses, vamos" ha sentenciado, negando con un gesto de lo más contundente que haya estado a la vez con Alejandra y con Jeimy como se ha rumoreado. Más discreto se ha mostrado ante las preguntas sobre su incipiente historia de amor con la colaboradora, y tras confirmar que están juntos y están felices ha revelado que "no voy a dar más declaraciones de esto de verdad". "Creo que me he pasado ya de bueno y vosotros con las confianzas, así que no voy a dar más declaraciones, muchas gracias, de verdad" ha añadido. Además, y tras ironizar con cómo lleva la expectación mediática que se ha creado en torno a su relación con Alejandra, "ahora mismo estallo de felicidad" ha dicho, ha pedido que por favor le "devolvamos un poquito de privacidad" para seguir adelante con sus proyectos profesionales, entre los que avanza que hay algo relacionado con el mundo de la interpretación sobre lo que prefiere no dar ningún detalle por el momento: "Os quiero sorprender. Ya los iréis viendo poco a poco".