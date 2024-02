Brasil subraya ante la CIJ que la ocupación israelí de los territorios palestinos "no puede ser normalizada"

El Gobierno de Brasil ha remarcado este martes ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en La Haya que la ocupación israelí de los territorios palestinos "no puede ser aceptada y mucho menos normalizada por la comunidad internacional". "La ocupación de Israel de los territorios palestinos persiste desde 1967 en violación del Derecho Internacional y numerosas resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas", ha recordado la representante especial del Gobierno brasileño Maria Clara de Paulo Tusco. Así, Tusco ha señalado que los ataques de Hamás del 7 de octubre y las "operaciones militares desproporcionadas e indiscriminadas" por parte de Israel que han venido después "han dejado claro que una mera gestión del conflicto no puede considerarse una opción". "Una solución de dos estados, con un Estado palestino económicamente viable conviviendo al lado de Israel, es la única manera de proporcionar paz y seguridad para israelíes y palestinos", ha defendido la representante brasileña. En el marco de la demanda presentada por Sudáfrica contra Israel por sus ataques sobre la Franja de Gaza, la CIJ ha abierto el turno de palabra desde el lunes para que más medio centenar de Estados expongan sus posiciones sobre los 56 años de ocupación israelí de los territorios palestinos y las consecuencias del conflicto. Si bien esta intervención ya estaba prevista, la crisis diplomática con Israel ha generado aún mayor expectación. El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, fue declarado este lunes 'persona non grata' por comparar la situación en Gaza --donde han sido asesinadas más 29.0000-- con el Holocausto. A pesar de esta declaración, no está previsto que recule, según han dicho desde su Gobierno. En las últimas horas, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, ha incidido en sus críticas al presidente Lula, a quien ha acusado de "escupir en la cara" de los judíos brasileños. "Millones de judíos en todo el mundo están a la espera de sus disculpas. ¿Cómo osa comparar a Israel con Hitler? (...) Qué vergüenza. Su comparación es ofensiva y delirante", ha dicho Katz en un mensaje escrito en portugués en su cuenta de X.