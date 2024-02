Biden transmite a Zelenski su confianza en que "pronto" serán aprobados nuevos fondos de ayuda militar

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha hablado este lunes con su homólogo ucraniano, Volodimir Zelenski, para transmitirle su confianza en que "pronto" serán aprobados los nuevos fondos de ayuda militar, que se encuentran bloqueados por una disputa presupuestaria entre los republicanos y los demócratas del Congreso estadounidense. "He hablado con Zelenski esta tarde para hacerle saber que confiaba en que íbamos a conseguir ese dinero para evitar que el país sea arrasado por Rusia. Hay mucho en juego", ha manifestado el mandatario, según un comunicado de la Casa Blanca. En ese sentido, Biden ha prometido "luchar" para darles la "munición que necesitan" después de que la estratégica ciudad de Avdiivka haya caído en manos rusas en un momento en el que el Ejército ucraniano está experimentando escasez de ciertos tipos de proyectiles. Además, ha afirmado no estar seguro de que Ucrania no pueda perder otra ciudad mientras el Congreso aprueba estas nuevas ayudas, tachando de "absurdo" que sea bloqueada en estos momentos. "El pueblo ucraniano ha luchado valiente y heroicamente. Se han jugado mucho. Y la idea de que ahora que se están quedando sin municiones, y de que abandonemos, me parece absurda. Me parece poco ético. Lo encuentro contrario a todo lo que somos como país. Por lo tanto, voy a luchar hasta que consigamos darles la munición que necesitan y la capacidad que necesitan para defenderse", ha añadido el mandatario. Poco antes, Zelenski había declarado que la situación en el frente del este de Ucrania es "extremadamente difícil" y que el Ejército ruso estaba aprovechando "los retrasos en la ayuda militar", que han provocado déficits en artillería, en defensa aérea y en armamento de largo alcance. Los miembros del Partido Republicano en la Cámara de los Representantes se niegan a votar a favor de una partida presupuestaria que incluye financiación para Ucrania, Israel, Taiwán o la seguridad fronteriza, entre otras cuestiones, por considerar que el dinero destinado a salvaguardar la frontera es insuficiente.