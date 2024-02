Alejandro Sancho aclara cualquier controversia sobre el homenaje a su madre, María Jiménez

Alejandro Sancho no ha podido faltar a la fiesta homenaje en memoria al legado artístico de su madre, María Jiménez. Una mañana llena de música y emociones que ha contado con la presencia de una docena de cantantes como Estrella Morente y José Mercé, entre algunas de las figuras del ciclo benéfico de la Fundación Antonio Guerrero en el Cartuja Center. En unas declaraciones para el equipo de Europa Press, el hijo de la cantante ha salido al paso de los rumores y desmentido cualquier tipo de polémica en torno a este homenaje: "Cada cosa que yo vaya a hacer, entiendo que pueda levantar un poco de polvo. Se le han hecho 20 homenajes, y ahí no ha pasado nada. Lo hago yo y hay polémica. Lo tengo que asumir". El evento, que ha contado con la participación de destacados artistas del panorama musical, ha recibido el apoyo y cariño de numerosos amigos de María Jiménez. A pesar de que muchos otros no han podido asistir, Sancho ha agradecido la respuesta positiva de los invitados, señalando: "Todo el mundo no, todísimo. Los que no han podido por otras cosas, porque es cierto que con dos meses tú no puedes cerrar una agenda. La gente como India Martínez, Vanesa Martín, Mari de Chamba, Ainhoa Arteta, Ana Torroja... He hablado con todas y todas me han dado una respuesta encantadora y de corazón. Pero claro, las agendas están completas". Orgulloso del reciente gesto de los Premios Grammy, que rindieron homenaje a la cantante en Miami, Alejandro ha expresado su agradecimiento: "Yo creía que se habían equivocado. Así que muchísimas gracias al promotor de que María estuviera allí en los Grammy, que se lo tengo que agradecer de corazón, que es un encanto, y a María le encantaría verse... Además sí, Sinéad O'Connor, o sea, Annie Lennox, crema".