Alejandra Rubio estalla por la presión mediática: "Nos vamos a volver locos"

En medio de la gran abalancha mediática que ha provocado su nueva relación sentimental con Carlo Costanzia, Alejandra Rubio ha reconocido ante las cámaras que no puede más, que la presión mediática le está sobrepasando. Intentando hacer vida normal, la hija de Terelu Campos ha vuelto a encontrarse con las cámaras y en esta ocasión no ha podido evitar mostrar su lado más sincero: "Qué más os tengo que aclarar, de verdad, yo soy muy simpática siempre y soy súper amable con vosotros lo único que os pido es que lo seáis conmigo, de verdad, ya basta". Agobiada por el huracán de titualres y noticias que han surgido en las últimas horas sobre su vida personal, pero también sobre la de su nueva pareja, la joven pide que les dejen disfrutar de su amor en paz. "Os lo pido por favor, como favor personal que no me hagáis esto más. Ya está. Tampoco sé qué más deciros, yo lo estoy pasando mal por mí, por vosotros, no sé qué más decir" pedía Alejandra a los reporteros con los que se encontraba a la salida de su domicilio. Aunque la joven trabaja en el medio y entieno perfectamente la repercusión mediática que ha podido tener su historia de amor, Alejandra no cree que se deba tratar el tema con tanta intensidad: "Es que esto es surrealista, una cosa es que yo entiendo que es la bomba que queráis darle pero ya llega un punto que no se puede, todos los días, a todas horas, en todo momento, nos vamos a volver locos". Finalmente, Alejandra alude a la salud mental como principal motivo por el que deberían dejarla en paz: "Ya por salud mental, esas cosas, somos todos tan conscientes de la salud mental, pues yo os pido por favor que no pido más". A pesar de todo, la joven insiste en que seguirá adelante con su historia de amor como cualquier otra pareja.