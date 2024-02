Alejandra Rubio, completamente sobrepasada, huye de las cámaras tras salir a la luz su segunda cita con Carlo Constanzia

No puede más. La presión mediática que está sufriendo desde que el pasado miércoles la revista 'Semana' publicó sus apasionados besos con Carlo Constanzia, está superando a Alejandra Rubio. A pesar de que la hija de Terelu Campos está acostumbrada a las cámaras desde que era un bebé, no se imaginaba que tras dar un paso al frente y confirmar su incipiente relación con el hijo de Mar Flores la presencia de reporteros a las puertas de su casa sería una constante para intentar obtener el primer 'posado' de la nueva pareja. Horas después de que el programa 'Vamos a ver' revelase que la segunda cita entre Alejandra y el actor se produjo este domingo en la casa de él y pronto veremos las imágenes, la nieta de María Teresa Campos estallaba públicamente y pedía un importante favor a la prensa: "Ya basta. Os lo pido como favor personal, no me hagáis esto más. Ya está. Tampoco sé qué más deciros, yo lo estoy pasando mal por mí. Es que esto es surrealista, una cosa es que yo entiendo que es la bomba que queráis darle pero ya llega un punto que no se puede, todos los días, a todas horas, en todo momento, nos vamos a volver locos" afirmaba muy nerviosa. Un nerviosismo que se ha convertido en un agobio que la tiene completamente sobrepasada. Tanto es así que este martes Alejandra ha llegado corriendo a su domicilio y, en plena huida de las cámaras, ha vuelto a explotar: "¡Lo he pedido por favor. Lo pedí ayer. Os lo pido por favor".