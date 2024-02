Albert Ramos y Jaume Munar debutan con triunfo en Río y Bernabé Zapata se despide

Los tenistas españoles Albert Ramos y Jaume Munar solventaron con éxito su debut este lunes en el torneo de Río de Janeiro (Brasil), de categoría ATP 500 y disputado sobre tierra batida, mientras que su compatriota Bernabé Zapata no pudo acompañarles a la segunda ronda. El jugador catalán avanzó en la arcilla roja brasileña al vencer en su partido de primera ronda al peruano Juan Pablo Varillas (3-6, 6-3, 7-5). El actual número 96 del mundo tuvo que reponerse a un primer set adverso en el que su adversario se adelantó 2-0. Respondió con un 'contrabreak' y desaprovechó dos bolas de quiebre en el séptimo juego, justo antes de que el sudamericano volviese a romperle su servicio. Ya en la segunda manga, dos 'breaks', por uno de su rival, le permitieron igualar la contienda y llevarla al tercer parcial, donde se repuso del 3-0 en contra inicial con otras dos roturas que sirvieron para darle la vuelta al choque y ponerle fin tras dos horas y 43 minutos de juego. Ahora, Ramos se enfrentará en segunda ronda con el cuarto favorito del certamen brasileño y número 22 del ranking ATP, el argentino Francisco Cerúndolo, que derrotó a su compatriota Francisco Comesaña en tres sets (6-1, 1-6, 6-2). Por su parte, Jaume Munar no tuvo tanto trabajo para estrenarse con éxito en Río de Janeiro ya que derrotó con autoridad por 6-3, 6-1 al austriaco Sebastian Ofner, octavo cabeza de serie, en poco más de una hora de juego. El tenista balear firmó un encuentro muy solvente con una primera manga donde sacó partido a su 'break' del cuarto juego, mientras que en la segunda, pese a ceder su saque por única vez en todo el choque, apenas dio opciones a su rival para citarse con el brasileño Thiago Seyboth Wild. Por su parte, Bernabé Zapata no pudo completar una jornada exitosa para la 'Armada' en el torneo brasileño al caer de forma clara ante el serbio Laslo Djere, sexto favorito, en dos sets por 6-3, 6-1 tras un duelo donde concedió mucho con su saque y, en cambio, no aprovechó sus numerosas opciones de rotura (8/9). Este martes será el estreno del murciano Carlos Alcaraz, número dos del mundo y primer cabeza de serie del torneo. El de El Palmar llega a Río con la amargura de no haber podido defender su título la semana pasada en Buenos Aires al caer en las semifinales ante el chileno Nicolás Jarry y ahora espera brillar más en una cita donde el año pasado fue finalista ante el británico Cameron Norrie y campeón en 2022 ante el argentino Diego Schwartzman. El campeón de Wimbledon comenzará su andadura en la tierra batida brasileña ante un jugador local, Thiago Monteiro, 117 del mundo y que se adjudicó el único duelo hasta ahora entre ambos, en el torneo de Melbourne 1 de 2021, en pista dura, por 7-6(3), 6-3.