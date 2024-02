Valeria Maza revela cómo ha sido su celebración de cumpleaños

Disfrutando de esta nueva etapa de su vida en España donde no para de cosechar éxitos a nivel profesional y personal, Valeria Mazza ha celebrado su cumpleaños por todo lo alto con varias reuniones familiares y con amigos. Con la simpatía y la naturalidad que le caracteriza, la presentadora reconocía ante las cámaras que este fin de semana ha estado repleto de celebraciones: "Sigo festejando mi cumpleaños, empezamos el viernes, después el sábado bailando y ahora sigo todavía con amigos argentinos que han venido a saludarnos". Consciente de la importancia de la familia y amigos, Valeria tiene claro qué es lo más importante para ella en este nuevo año y no tiene nada que ver con lo material: "Siempre lo más bonito fue poder compartirlo con todos mis hijos, como ya están grandes viven en diferentes lugares y hemos podido tenerlos a todos en Madrid, fue muy bonito, también me sorprendieron en Bailando con las estrellas, vinieron a plató, fue muy bonito". Feliz con su paticipación en el programa de 'Bailando con las estrellas', la presentadora asegura que su papel en el programa no ha sido algo casual, sino que ha sido fruto de muchos años de esfuerzo y trabajo: "Me gusta mucho, estoy muy contenta, esto no fue casualidad, fue algo buscado y trabajado desde hace ya unos años que estábamos ya con ganas de volver a hacer televisión y con ganas de volver aquí, felices". Consciente de sus limitaciones en lo que al baile se refiere, Valeria no dudó en bromear cuando le preguntaron si se subirá al escenario: "Ya estamos empezando, si Dios quiere la semana que viene empiezo a ensayar y diciembre o enero del año que viene tendré una coreo". Como no podía ser de otra forma, en esta ocasión Valeria estuvo muy bien acomapañada por su marido, Alejandro Gravier, que es uno de los grandes apoyos en su vida: "Con Alejandro nos animamos a hacer muchas cosas en estos casi 35 años que estamos juntos".