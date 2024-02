Ucrania acusa a las tropas rusas de ejecutar a dos prisioneros de guerra en el frente oriental

Las autoridades ucranianas han denunciado este domingo que las tropas rusas han ejecutado a dos prisioneros de guerra en el frente oriental, en la región de Donetsk, después de que el Ejército de Ucrania se haya retirado de la ciudad de Avdiivka. "Esta mañana, en la zona de responsabilidad del complejo de defensa aérea de Jortizia, los rusos han demostrado una vez más su actitud hacia el Derecho Internacional Humanitario fusilando a dos prisioneros de guerra ucranianos", han informado las fuerzas terrestres ucranianas en un comunicado publicado en su canal de Telegram, en el que no han dado más detalles sobre la ubicación del incidente. Posteriormente, la Fiscalía de Donetsk ha anunciado una investigación preliminar ante "los tiroteos por parte de los ocupantes contra (seis) prisioneros de guerra ucranianos en Avdiivka y Veseli". "Resultaron gravemente heridos, no podían moverse por sí solos y estaban esperando evacuación", ha indicado. El organismo también está investigando una grabación de vídeo en el que supuestamente se observa "el asesinato de otros dos soldados ucranianos en la localidad de Veseli", cuando miembros de las Fuerzas Armadas rusas "disparan a quemarropa". "No queriendo dejar con vida a los prisioneros, el ocupante los mata deliberadamente con armas automáticas. El asesinato de prisioneros de guerra es una flagrante violación del Convenio de Ginebra sobre el trato a los prisioneros de guerra y un grave crimen internacional", ha denunciado.